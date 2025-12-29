墨西哥跨洋鐵路出軌！車廂懸掛斷崖 釀 13 死 98 傷

（記者許皓庭／綜合報導）墨西哥跨洋鐵路28日發生重大事故！一列載有250人的列車在瓦哈卡州發生出軌，部分車廂甚至懸掛在斷崖邊緣，目前證實已造成至少13人死亡、98人受傷，其中5人傷勢危急。墨西哥總統薛恩鮑姆已對此表達哀悼，聯邦檢察單位並正式啟動調查，釐清這起兩年來最嚴重的鐵路慘劇肇因。

這條發生意外的跨洋鐵路（Interoceanic Train）具備高度戰略意義，於 2023 年、前總統羅培茲歐布拉多任內正式啟用，是墨西哥政府「跨洋走廊」計畫的核心。該工程旨在連結太平洋岸的薩利納克魯茲港與墨西哥灣岸的科阿察科阿爾科斯，透過鐵路與港口的現代化，試圖打造一條足以與巴拿馬運河競爭的全球貿易替代路線，將特萬特佩克地峽轉型為戰略中心。

廣告 廣告

根據路透社與法新社的最新報導，出事列車當時行經瓦哈卡州尼桑達鎮（Nizanda）鄰近路段時突然脫離軌道。事故現場影像顯示，列車部分車身呈現扭曲狀態，車廂傾斜懸吊於懸崖處，情勢一度非常驚險。海軍方面在搜救初期原通報約 20 人受傷，隨後發布聲明上修傷亡數據。目前確認罹難人數為 13 人，並有 98 名乘客及工作人員分別受到輕重傷。

針對此重大意外，墨西哥總統薛恩鮑姆已透過社群平台發文，強調政府已派遣高級官員前往災區，提供家屬行政援助與必要的支持。瓦哈卡州州長克魯斯則表示，地方政府正與聯邦機構保持高度協調，全力協助受影響民眾。這場突如其來的災難，不僅對搭乘該路段的 241 名乘客及其家庭造成衝擊，更讓這條甫營運不久、被寄予貿易厚望的戰略鐵路面臨安全性考驗。

更多引新聞報導

青春回憶謝幕！Karsa深夜告別 狼王轉身開新篇章

中國明年起嚴抓不雅資訊！私訊聊色、傳好康片都要坐牢

