墨西哥跨洋鐵路出軌！釀至少13死、98傷

墨西哥西南部瓦哈卡州（Oaxaca）發生火車出軌事故，造成至少13人死亡、98人受傷。（圖／翻攝自YouTube／Grupo Fórmula）

墨西哥海軍於美東時間28日表示，墨西哥西南部瓦哈卡州（Oaxaca）發生火車出軌事故，造成至少13人死亡、98人受傷，其中36人正在醫院接受治療。這列火車往返於墨西哥灣與太平洋之間，當時車上共有241名乘客與9名乘務人員。

綜合外媒報導，墨西哥官員表示，火車是在接近尼桑達鎮（Nizanda）附近的1處彎道時出軌。墨西哥總檢察長證實，相關調查已經展開。

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，傷患中有5人傷勢特別嚴重。她補充，包括海軍部長在內的高層官員已前往事故現場。據悉，墨西哥的鐵路網路由海軍負責營運。

事故現場的照片顯示，救援人員正協助乘客離開列車，且該列車已脫離鐵軌，部分車廂甚至在懸崖邊緣傾斜懸掛。

海軍表示，這列「跨洋鐵路列車」（Tren Interoceánico）連接太平洋港口「薩利納克魯斯」（Salina Cruz）與墨西哥灣沿岸的城市「夸察夸爾科斯」（Coatzacoalcos），列車由2個火車頭與4節車廂組成。

瓦哈卡州州長克魯斯（Salomón Jara Cruz）在聲明中對事故表達「深切哀悼」，並表示州政府正與聯邦機構協調，協助受影響者。

這條跨洋鐵路連線於2年前正式啟用，目的是促進該地區經濟發展，這項計畫由前總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）主導推動。

墨西哥政府希望透過現代化「特萬特佩克地峽」（Isthmus of Tehuantepec）的鐵路系統，將該地區發展為具戰略意義的貿易走廊，並同步擴建港口、鐵路與工業基礎設施。這項列車服務同時也是墨西哥南部擴展客運與貨運鐵路、刺激區域經濟發展的政策布局之一。

