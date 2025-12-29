墨西哥跨洋鐵路出軌！釀13死、98傷 車廂傾斜「懸掛懸崖」驚險畫面曝

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

墨西哥跨洋鐵路（Interoceanic Train）周日（28日）發生嚴重出軌事件，造成13人死亡、98人受傷。據了解，當時列車上載有250名乘客及工作人員，墨西哥檢方已展開調查，事故發生原因待釐清。

墨西哥跨洋鐵路（Interoceanic Train）周日（28日）發生嚴重出軌事件。（圖／路透社）

根據路透、法新社等報導，該事故列車是在行經瓦哈卡州尼桑達鎮（Nizanda）附近時出軌，車上總計有9名機組人員和241名乘客。依據事故現場照片，可以看見列車嚴重脫離軌道，甚至有部分車廂傾斜懸掛在懸崖邊緣，十分驚險，目前已釀成13人死亡、98人受傷。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）透過社群平台X發文，傷者中有5人情況危急，已派遣高級官員前往現場協助罹難者家屬。瓦哈卡州州長克魯斯（Salomon Jara Cruz）也向事故中的罹難者表示哀悼，並稱州政府正與聯邦機構協調，為受影響的民眾提供援助。

