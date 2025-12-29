墨西哥跨洋鐵路列車出軌 釀至少13死、98人受傷

綜合外媒報導，墨西哥南部瓦哈卡州一列「跨洋鐵路列車」（Interoceanic Train）發生出軌事故。墨西哥當局表示，事件已造成至少13人死亡、98人受傷。墨西哥海軍則指出，列車出軌時車上共有250人，包括9名列車人員及241名乘客。

這列跨洋鐵路列車於2023年、在前總統羅培茲・歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）任內啟用，屬於「跨洋走廊」（Interoceanic Corridor）計畫的一部分。該計畫旨在強化特萬特佩克地峽（Istmo de Tehuantepec）的鐵路運輸，連結墨西哥太平洋沿岸薩利納克魯斯（Salina Cruz）港與墨西哥灣岸的夸察夸爾科斯（Coatzacoalcos），打造跨地峽的運輸路線。

墨西哥政府近年推動將地峽發展為戰略貿易走廊，並擴建港口、鐵路與工業基礎設施，目標是建立一條可與巴拿馬運河競爭的替代路線。列車服務也被視為擴大墨西哥南部客運與貨運鐵路、帶動區域經濟發展的一環。

