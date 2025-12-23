墨西哥軍機驚傳墜毀！ 美國境內失控至少4人死亡

墨西哥一架執行醫療任務的海軍軍機，當地時間22日傳出墜毀於美國德州，官方表示，至少有4人在這起事故中喪命。

墨西哥軍機在美國德州墜毀。（圖／美聯社，下同）

墨西哥海軍表示，該國一架軍機在接近加爾維斯頓、距離休士頓東南方約 50 英里處進行進場時發生事故，並在聲明中提到：「已立即與地方當局協調，啟動搜尋與救援程序。目前事件仍在進行中，相關作業正與所有相關單位協同執行。」

《CNN》報導，這架載有燒燙傷患者的墨西哥海軍飛機於美國時間週一墜毀在德州加爾維斯頓灣，機上一共有8人，包含2名飛行員。官方表示，至少有4人在這起事故中喪命。

