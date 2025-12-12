墨西哥通過實施最高50%關稅 中國、亞洲出口貨品遭殃 台灣恐受衝擊

墨西哥去（2024）年為台灣第 12 大貿易夥伴、第 10 大出口市場、第 19 大進口來源國；我國為墨國第 7 大貿易夥伴、第 6 大進口來源國。 圖 : 高雄港務分公司粉專（出口示意圖）

[Newtalk新聞] 墨西哥國會於當地時間周三（10 日）通過法案，自 2026 年起將對未與墨西哥簽訂貿易協定的亞洲國家祭出關稅重拳，內容涵蓋了汽車、鋼鐵、紡織等逾 1,400 多項商品，擬課徵 5%～50% 不等的關稅。值得注意的是，台灣與墨西哥亦無簽訂貿易協議。

墨西哥參議院以 76 票贊成、5 票反對、35 票棄權通過關稅措施，多數商品稅率介於 20%～35%，部分最高可達 50%。該國財政部估計，明年新關稅上路，將增加近 520 億墨西哥披索（約 28 億美元）收入。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也期盼藉此保護本國產業，強化本國經濟。

廣告 廣告

中國製造首當其衝 北京不滿

這一波立法，顯然是針對中國龐大的製造業出口。中國僅次於美國是墨西哥第二大貿易夥伴，近年來貿易順差持續擴大。根據中國海關總署數據，2024 年中國對墨西哥貿易順差逾 710.67 億美元，累計今年前 10 月為 567.85 億美元。

北京方面，對於墨西哥批准加徵汽車、紡織品、服裝、塑膠、家電及其他商品的進口關稅強烈表示不滿，認為此舉將「嚴重損害中國在內相關貿易夥伴的利益」；中國商務部發出聲明表示，今年九月已對墨西哥啟動了貿易壁壘調查，顯示可能祭反制措施。希望墨西哥能儘速糾正如此單邊主義與保護主義的錯誤做法。

正值對川普政府推進關稅談判，墨西哥對中國課徵關稅，被認為有助於在下次「美墨加貿易協定」（USMCA）審查前安撫美國，緩解對墨西哥鋼鐵、鋁材等商品徵收高關稅，同時有助於對墨西哥創造額外財政收入，減少明年赤字。

我國「近岸生產」恐受影響

墨西哥的關稅調整，也將對韓國、印度、印尼、泰國、台灣等亞洲區域經濟體造成影響。

據經濟部統計，去年我國對墨出口 79.06 億美元，今年前十月對墨西哥出口 199.43 億美元，較去年同期成長 208.76%，主要出口項目包含顯示卡、GPU、處理器控制器、印刷電路、面板、路由器等。

由於近年來在美中貿易戰、川普政府的對等關稅壓力下，近岸生產（Nearshoring）風潮下台商投資持續成長，台廠將產線轉往墨西哥，如今，墨國新經貿政策出檯，恐影響我國企業在當地的布局。

根據經濟部國際貿易署資料指出，墨國經濟部統計至 2024 年底，台商在墨國投資計為 276 家，累計投資金額為 20.25 億美元，居環太平洋亞洲國家投資墨西哥第四名，僅次於日本、韓國、中國。由於台商營運多已國際化，赴墨國投資之資金並非全部直接來自台灣，根據我駐墨西哥代表處經濟組估計，我實際對墨投資金額達約 30 億美元，總僱用員工數逾 6 萬人。

而我國在墨西哥投資項目：電子製造服務（EMS）包括：組裝 AI 伺服器、EV 用中控模組、筆電、網通設備等；汽車零配件有車燈模組、方向盤動力馬達、遮陽簾、束線、塑膠射出；機械則有精密模具；紡織包括縫線、成衣等。另有電腦及周邊設備、汽車零配件、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手工藝品及玩具等進出口商。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

再轟馬英九「賣台」非常惡劣！劉寶傑重申兩岸絕對不能定調是內政

澤連斯基：俄為拉攏中國 不惜將主權大幅拱手相讓