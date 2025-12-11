墨西哥通過對中國等亞洲產品課徵關稅 中國汽車稅率50%

2025年12月6日，墨西哥總統薛恩鮑姆在首都主持活動，慶祝她帶領的「國家復興運動黨」執政七週年。路透社



墨西哥國會週三（12/10）批准對中國及多個亞洲國家進口商品徵收最高50%的新關稅，以保護國內產業。這項政策與美國川普政府加強對中貿易壁壘的方向一致。

《彭博新聞》、路透社報導，墨西哥參議院週三投票通過法案，將自2026年起，對來自中國、印度、南韓、泰國、印尼等未與墨國簽署貿易協議的亞洲國家共1400多項產品徵收關稅。

這些產品涵蓋汽車、汽車零件、紡織品、服裝、塑膠、鋼鐵，稅率將達5%至50%不等，大多在35%以上；中國工廠的大量出口是國會辯論時的焦點。

墨國參議院以法案以76票贊成、5票反對、35票棄權，通過先前已獲眾院批准的法案。法案內容已較薛恩鮑姆9月提交的原始版本軟化，在亞洲國家政府與墨國反對派遊說下，約三分之二產品的關稅已削減。

不過，法案也授權墨西哥經濟部依需求調整進口關稅，以「確保競爭態勢下的關鍵進口產品供應」。

分析家與民間部門指出，這項政策是要在美國明年檢討《美墨加貿易協定》（USMCA）前取悅美國。外界期盼墨西哥對中國商品徵收關稅，能緩解美國對墨西哥鋼鐵與鋁材等產品的懲罰性關稅。薛恩鮑姆則公開否認此舉與美中貿易戰有關。

在墨國政府力圖降低財政赤字之際，當局估新關稅明年將為政府帶來約28億美元的額外收入。

報導指出，中國官員強烈批評墨西哥關稅措施，稱其不合理且有害。根據法案，中國汽車將面臨最嚴格的50%關稅。中國龐大的汽車產業目前在墨西哥市占率達20%，進口量較6年前大幅增加。

墨西哥官員與當地汽車協會則支持新的關稅措施，認為可保護國內汽車生產。汽車業是墨西哥製造業的重要驅動力。

