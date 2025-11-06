墨西哥連總統都逃不過街頭性騷 薛恩鮑姆險遭襲胸後「為所有女性」提告

2025年11月4日，墨西哥總統薛恩鮑姆在首都街頭與民眾互動時，遭一名醉漢親吻且險些襲胸。翻攝X平台



墨西哥首位女總統薛恩鮑姆週二（11/4）前從總統官邸步行到教育部，短短5分鐘路程卻遭一名醉漢伸出鹹豬手攻擊，突顯墨國婦女每天面對的性騷擾日常，連總統都無法倖免。薛恩鮑姆週三（11/5）宣示，已對這名醉漢提起訴訟，絕不姑息他的侵犯行為。

美聯社報導，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）週三在例行新聞簡報會中，也呼籲各州檢視法律案件處理程序，讓遭遇性侵害的婦女報案更簡便。她說：「墨西哥人必須聽到女性已「大聲且明確的說：『不，絕對不可侵犯女性的私密空間。』」

薛恩鮑姆也表示，她自認有責任為了墨國所有婦女提告，「如果連總統都會遭遇這種事，這個國家所有年輕女性怎麼辦？」

根據網傳影片，薛恩鮑姆週二在首都墨西哥城市區和民眾近距離交談時，一名醉漢突然從她身後湊近，親吻她的頭髮與左後頸，接著右手從後搭上薛恩鮑姆的右肩，準備摸到薛恩鮑姆的胸部。薛恩鮑姆的隨扈此時才急忙將醉漢拉開。

墨西哥城市長布魯加達（Clara Brugada）週二深夜宣布，這名醉漢已被捕。

美聯社指出，如果連總統都逃不過街頭性騷擾，就不難想見每天要長時間通勤的婦女面對何種處境。

27歲女子馬汀妮茲（Andrea González Martínez）就表示，她常在大眾運輸工具上被騷擾，還曾遭一名男子尾隨到她家。她說：「這種事已屢見不鮮，在大眾運輸工具上。是在墨西哥每天都會經歷的事。」

馬汀妮茲任職於一間典當行，她的43歲同事卡絲提尤（Carmen Maldonado Castillo）也表示，她曾親眼目睹類似事件，「在街上無法自在行走」。

薛恩鮑姆週三表示，她12歲時搭大眾運輸工具上學時，也曾遭遇性騷擾。她了解這類事件很泛濫：「我決定提告，因為這不僅是我作為一名女性遭遇的事，也是我國婦女的共同經驗。」

這起事件立刻引發輿論質疑薛恩鮑姆是否受到良好保護，但她認為不必增加隨扈人數，也不會改變經常上街與民眾交談的習慣。

她表示，週二會從官邸步行5分鐘到教育部，是因為乘車會遭遇塞車，需時20分鐘。

薛恩鮑姆當選總統時曾說，掌權的不是她，而是所有女性。不過31歲墨國女子瓦維娜（Lilian Valvuena）認為，薛恩鮑姆一直沒有認真看待女性遭遇的暴力，直到她自己週二親身經歷性騷擾。

瓦維娜說，希望今後能訓練警方更積極面對女性暴力問題，「他們必須做好準備。現在他們根本不清楚有何程序可以遵循」。

