墨西哥遭6.5強震突襲 總統發布會被迫喊卡

（國際中心／綜合報導）正在進行新年首場媒體聯會的墨西哥總統府，現場氛圍因突如其來的地動瞬間緊繃。總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的發言被迫強行中斷，全因南部格雷羅州突發芮氏規模 6.5 的強烈地震，震耳欲聾的警報聲迴盪於會場，打破了開年後的肅穆氣氛。

圖／墨西哥南部格雷羅州突發芮氏規模 6.5 的強烈地震。（翻攝自 USGS）

根據美國地質調查局（USGS）提供的即時監測數據顯示，這場強震的震央鎖定在蘭喬維耶霍（Rancho Viejo）北北西方約 4 公里處，其震源深度約 35 公里。由於震央緊鄰觀光熱點阿卡普科僅 92 公里，不僅當地居民受驚，連遠在聖馬科斯的遊客也感受到地表如巨浪般的劇烈搖晃。

災區現場可見大量民眾與觀光客紛紛湧向街頭避難，現場一度陷入混亂。目前墨西哥當局正緊鑼密鼓地針對建築損害與人員傷亡進行清查，雖然官方尚未發布確切的傷亡報告，但這起極具感官震懾的強震已引發國際高度關注，相關部門的災情監測作業仍在持續進行中。

