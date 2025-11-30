墨西哥酒吧遭武裝份子掃射7死5傷 疑幫派搶地盤

墨西哥中部城市圖拉一間名為「拉雷薩卡」(La Resaka)的酒吧於當地時間29日凌晨發生重大槍擊事件，造成7人死亡、5人重傷。當局表示，這起血腥事件疑與當地幫派為爭奪毒品販運與燃料竊取等非法活動的地盤而引發的暴力衝突有關。

墨西哥一間酒吧爆發槍擊事件，一群武裝份子闖入掃射釀7死5傷。（示意圖PEXELS）

根據當地警方報告，事發於凌晨1點30分左右，安全部隊接獲通報，稱一間酒吧內發生槍擊事件。報告指出，一群全副武裝的男子闖入酒吧後，對店內客人開槍掃射。

市政警察表示，4名受害者當場死亡，另外3人則在送醫後因傷勢過重不治身亡；5名傷勢嚴重的傷者目前仍在醫院接受治療。

事件發生後，聯邦與州政府安全部隊立即大規模部署到現場。雖然安全部隊展開了搜捕行動，但據墨西哥《環球報》(El Universal)報導，槍手們已經逃離現場，目前尚未有任何人被逮捕。案發現場周圍已被封鎖，檢察官辦公室已正式展開調查。附近的商家，主要是酒吧，也因應此次攻擊事件暫時關閉。

安全部長內里(Salvador Cruz Neri)表示，圖拉地區近幾個月來一直是暴力事件的熱點之一。他指出，該地區存在兩個犯罪幫派為爭奪燃料竊取和毒品販運的控制權而發生的衝突，這也是導致該地區近期安全情況惡化的主要原因。

墨西哥當局已在案發現場周圍加強安全措施，並呼籲民眾提供任何可能有助於破案的線索。目前調查仍在進行中，當局尚未公布更多關於嫌犯身份或具體作案動機的細節。

