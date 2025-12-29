墨西哥鐵路出軌釀13死98傷 同路線10天內兩度發生事故

墨西哥跨洋鐵路（Interoceanic Train）一輛列車，28日行經墨國首都東南方300英里處（約482公里）的尼贊達鎮（Nizanda）時，突發生出軌事故，導致部分車身傾斜至懸崖邊。意外發生時車上共載有241名旅客及9名工作人員，已知造成13人死亡、98人受傷。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，98名傷者皆已送往醫院，其中5人情況危急，她也指示負責該鐵路經營的海軍部以及內政部人權事務部等官員前往慰問家屬。列車出軌原因則仍待釐清，墨西哥檢察總長已宣布對此案展開調查。

發生意外的墨西哥跨洋鐵路，路線連結墨西哥南部的太平洋沿岸與墨西哥灣沿岸城市，是由墨西哥前總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）所提出，目的是為促進墨西哥南部經濟發展，並成為巴拿馬運河的運輸替代方案。

跨洋鐵路的主線「Z線」（Line Z）全長約180英里（約289公里），2023年才正式啟用。不過就在距此次意外不到10日前，同路線在12月20日就曾發生列車撞上跨越軌道的拖車意外，所幸當時列車上148人都未受傷，僅拖車司機輕傷。