墨西哥首位女總統當街遭「強吻襲胸」！維安反應慢半拍 現場畫面瘋傳

墨西哥首位女總統當街遭性騷，維安反應慢半拍挨轟。（圖／翻攝自X）

墨西哥首位女總統謝因鮑姆（ClaudiaSheinbaum）週二在首都市中心進行公開活動時，遭一名陌生男子強吻襲胸，現場群眾與隨行人員反應遲緩，直至「總統勤務護衛總局」負責人門多薩（Juan José Ramírez Mendoza）介入後，事件才結束。現場畫面被多名民眾拍下，在網路上迅速瘋傳。

《國家報》（El Pais）報導，當天中午，謝因鮑姆離開國家宮，徒步前往僅半英里外的教育部，沿途民眾紛紛上前合影、打招呼。突然間，一名男子從她左側靠近，試圖強吻襲胸。當時謝因鮑姆正與另一側民眾互動，立刻推開對方的手，神情明顯不適。隨行人員介入後，她尷尬地笑了笑，並安撫說「沒關係」，還示意隨扈允許男子拍照。

報導指出，謝因鮑姆與前總統歐布拉多（AndrésManuel López Obrador）一樣，拒絕恢復「總統衛隊」，並以親民為傲，常於公開場合徒步與民眾互動。然而，這起維安疏漏引發外界強烈批評，尤其近期烏魯阿潘市長曼索（Carlos Manzo）剛在公開活動中遭暗殺，使總統安全問題更加敏感。

依墨西哥《聯邦刑法》，非自願身體接觸屬性騷擾罪，最高可判五年徒刑。目前媒體稱涉事男子已被捕，但官方尚未證實。女性部門與多個團體發聲指出，「即使是女性總統也難以倖免於性騷擾」，並呼籲社會正視這類暴力。

女權律師瓦斯奎茲（Diana Luz Vázquez）批評，此案凸顯「人民保護總統」的理念已不切實際。若普通民眾能輕易接近總統，更別說一般女性的安全。外界擔憂，若該男子攜帶武器，後果將不堪設想。此次事件除暴露墨西哥對性別暴力的容忍，也再度掀起對高層維安體系的全面檢討。

