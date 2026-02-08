墨西哥：已向古巴派出2艘船 運送814噸援助物資

（中央社墨西哥市8日綜合外電報導）墨西哥外交部今天指出，墨西哥已經向古巴派遣兩艘載有人道援助物資的船隻。這個共產主義國家正因委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕而承受著美國的強大壓力。

法新社報導，墨西哥在考慮如何向古巴運送石油的同時提供這批共計814噸援助物資。美國總統川普矢言切斷對哈瓦那的石油供應，作為加強對古巴施壓的一環，墨西哥尋求在不受美國懲罰情況下進行援助。

墨西哥是古巴最大的單一石油供應國。古巴長期面臨能源短缺和大規模停電問題，高度依賴進口精煉燃料產品來滿足其發電、汽油和航空燃料需求。多年來，美國制裁和嚴重的經濟危機使共產政府無法購買足夠燃料，迫使其依賴少數盟友。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府1日曾表示，將基於人道理由向古巴運送石油，同時指出，未來一週的援助將以「其他」產品為主。（編譯：何宏儒）1150209