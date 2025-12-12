墨西哥「為強化國家經濟」提高關稅 中韓台企業等將受影響

墨西哥將對中國大陸及其他與墨西哥無貿易協定國家提高進口關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆表示這項措施旨在強化國家經濟。

美國總統川普指控中國大陸生產商將商品先運到墨西哥再北送至美國邊境以規避美方關稅，許多人將墨西哥提高關稅視為對美方壓力的讓步。然而，墨西哥將對中國大陸及其他與墨西哥無貿易協定國家提高進口關稅。除了中國大陸，韓國、印度、印尼和台灣等將受到影響。

墨西哥國會10日晚間以76票贊成、5票反對通過這項措施，墨西哥總統薛恩鮑姆必須批准新關稅措施，部分商品稅率最高可達50%，多數為20%或35%，預計將於2026年1月1日生效。北京當局對墨西哥國會批准提高汽車、紡織品、服裝、塑膠、家電及其他商品的進口關稅表達強烈不滿。

這項措施主要影響中國大陸商品，薛恩鮑姆告訴媒體：「我們的目的不是與世界上任何國家製造衝突；我們對中國大陸抱持高度尊重，並與他們維持良好關係」，中國大陸則強調，此舉將「嚴重損害中國大陸在內相關貿易夥伴的利益」。

中國大陸商務部表示，中國大陸希望墨西哥能儘速糾正這種單邊主義與保護主義的錯誤做法。中國大陸今年9月時已對墨西哥啟動貿易壁壘調查，顯示可能採取反制措施。而墨西哥關稅調整也將對韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國、土耳其、台灣及巴西等造成影響，薛恩鮑姆指稱這些調整是為了強化國家經濟。