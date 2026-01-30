墨西哥「致命寄生蟲」蔓延 德州發布全州災難聲明全力防堵

由於墨西哥的「新世界螺旋蠅」（New World screwworm fly）感染疫情逐漸向北蔓延，美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）已發布全州災難聲明，將動用所有州政府資源積極應對這項威脅，防止這種危險寄生蟲入侵德州，保護當地畜牧業與野生動物。

德州發布全州災難聲明，全力防堵致命的 「新世界螺旋蠅」入侵。（示意圖／PIXABAY）

據福斯新聞報導，「新世界螺旋蠅」在墨西哥當地已開始蔓延，儘管尚未出現在德州或美國境內，但已逼近美墨邊境，對德州畜牧產業構成嚴重威脅。

德州政府已指示德州公園和野生動物管理局與德州動物健康委員會成立聯合應變小組。州長艾伯特在聲明中強調：「州法律授權我採取行動，防止蟲害威脅對德州財產造成嚴重損害，我不會坐視這種損害波及到我們的牲畜和野生動物。」

廣告 廣告

此外，德州與美國農業部合作，計劃在德州愛丁堡附近建立價值7.5億美元（約235.8億元新台幣）的國內無菌新世界螺旋蠅生產設施。這項設施將成為防範螺旋蠅入侵的重要防線，展現德州與聯邦政府共同應對這一威脅的決心。

據美國農業部資訊，新世界螺旋蠅是一種「毀滅性害蟲」，其幼蟲（蛆）會鑽入活體動物體內，造成嚴重甚至致命的傷害。這種寄生蟲不僅侵害牲畜、寵物和野生動物，在極少數情況下也可能侵害人類，對糧食供應和國家安全構成威脅。

德州畜牧業協會對艾伯特的災難聲明表示讚賞，認為這是保護德州龐大畜牧產業的必要措施。該協會強調，新世界螺旋蠅若入侵德州，將對牧場主和畜牧業者造成嚴重經濟損失，因此支持州政府採取積極預防措施。

延伸閱讀

WBC/又被川普盯上恐影響出賽？ 古巴總仔：他們會發簽證

影/美國空襲伊朗箭在弦上？張延廷驚爆：進入「倒數階段」

美參院兩黨就撥款案達協議 川普表態支持…政府仍可能短暫關門