墨西哥「跨洋鐵路」驚傳出軌事故 已造成13死98傷

墨西哥「跨洋鐵路」驚傳列車出軌事故，已知至少造成13人死亡，98人輕重傷。

墨西哥西南部「瓦哈卡州」，當地時間28日星期天發生嚴重鐵路意外，墨西哥的「跨洋鐵路」列車出軌，至少造成13人死亡、98人受傷。

墨西哥總統薛恩鮑姆在社交平台「X」發文表示，傷者中有5人情況危急，相關官員已經前往事發現場，協助傷者與罹難者家屬。瓦哈卡州州長克魯斯也向罹難者家屬表達哀悼之意，同時表示，州政府正與聯邦機構協調合作，以協助受害者。此外，墨西哥檢察總長辦公室表示，已經開始調查這起嚴重意外事故。

墨西哥「跨洋鐵路」是在2023年啟用，屬於「跨洋走廊」大型計畫的一環，連接墨西哥灣和太平洋兩端。墨西哥政府計畫將墨西哥西南部的「特萬特佩克地峽」，變成國際貿易的戰略走廊，透過擴建港口、鐵路與工業基礎設施，建立一條可以與巴拿馬運河競爭的替代運輸路線。