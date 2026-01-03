墨西哥6.5地震畫面曝！總統記者會中斷

▲墨西哥總統辛鮑姆的首場新年記者會，因地震來襲而一度中斷。（圖／截取自影片）

[NOWnews今日新聞] 墨西哥南部的格雷羅州（Guerrero），當地時間2日上午發生芮氏規模6.5的地震，震源深度僅約30公里，連位於中部的首都墨西哥城都有震感，據悉造成2人死亡、12人受傷，地震當下的畫面陸續曝光。墨國總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）當時正在主持記者會，一度因此中斷。

綜合《美聯社》等外媒報導，地震期間，驚恐的居民在聽到警報系統發出刺耳聲響後，紛紛從室內逃出、湧上街頭，1名60歲男子在疏散時不慎跌倒死亡，1名50歲婦女則因房屋倒塌而喪生。震央所在的格雷羅州，多地通報土石流、民宅和公共建築遭到破壞，所幸未造成重大損失。

廣告 廣告

地震的到來，一度打斷總統辛鮑姆當時正在進行的新年首場記者會，從現場畫面可以看到，她在警報響起後冷靜撤離，還招呼記者們朝出口方向離開，地震結束後也迅速恢復記者會。

墨西哥國家地震局聲稱，震央位於聖馬科斯鎮（San Marcos）附近，靠近太平洋沿岸度假勝地阿卡普爾科（Acapulco），後續餘震超過500次。

網路上流傳的影片顯示，建築物明顯晃動、還有大樓外牆磁磚疑似剝落，下起「磁磚雨」。

原文連結：Earthquake with 6.5 magnitude rattles southern and central Mexico killing 2

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／墨西哥「跨洋鐵路」火車轉彎出軌！至少13死98傷 救援畫面曝

向全機廣播遭欠薪！墨西哥機長拒絕起飛「反鎖駕駛艙」 乘客傻眼

將辦世界盃！墨西哥球場搜出456袋人體遺骸 死亡不到一年