墨西哥6.5強震至少2死 總統新年首場記者會被迫中斷

規模6.5的強震2日侵襲墨西哥南部和中部地區，地震警報使得墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)的新年首場記者會被迫中斷，而這起地震已造成至少2人喪生。

根據墨西哥的國家地震局表示，這起規模6.5地震的震央，位於墨西哥南部格瑞羅州(Guerrero)的聖馬可斯鎮(San Marcos)附近，靠近太平洋度假勝地阿卡普爾科(Acapulco)。目前已發生超過500起餘震。

美國地質調查所(USGS)則指出，這起地震深度21.7英里(35公里)。

地震來襲時，薛恩鮑姆在2026年的第一場記者會被迫中斷。她也在地震後不久恢復了記者會。