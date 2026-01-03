墨西哥6.5強震！男緊急撤離中 從二樓失足墜落身亡

墨西哥南部於台灣時間2日深夜發生規模6.5強震。（示意圖／Pexels）





墨西哥南部於台灣時間2日深夜發生規模6.5強震，震央鄰近太平洋沿岸的度假勝地阿卡普爾科（Acapulco），震源深度約35公里。這起地震威力驚人，就連遠在400公里外的首都墨西哥市都有明顯震感，目前已知造成至少2人死亡、10多人受傷，隨後更發生超過500次餘震。



地震發生當下，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正在舉行每日例行記者會。就在她發言時，現場警報聲突然大作，隨即感受到明顯搖晃。面對突發狀況，薛恩鮑姆表現相當鎮定，她立即中斷談話，並在確認地震發生後，安撫現場媒體保持冷靜，隨即緩步走下講台，以手勢引導現場人員依序往出口方向移動避難。

廣告 廣告



強震造成當地災情頻傳，許多大樓劇烈搖晃，外牆磁磚如雨點般紛紛剝落，停車場內的車輛也被震得左右位移；就連墨西哥知名地標「天使紀念碑」也在強震中不停晃動。突如其來的劇烈搖晃讓民眾驚恐不已，紛紛衝出戶外逃生，甚至有醫院護理師在危急時刻，還得推著掛點滴的病患緊急撤離。當地居民事後受訪時仍心有餘悸，表示地震來得非常猛烈且嚇人，完全沒預料到會有如此嚴重的搖晃。



據當地媒體報導，這起地震已造成人員傷亡。一名67歲男子在緊急撤離過程中，不慎從公寓二樓失足墜落身亡；另一名居住在震央附近的50歲婦女，則因房屋倒塌而不幸罹難。當局指出，主震過後地層仍不穩定，至今已監測到546次餘震，其中最大規模達4.7，呼籲民眾仍須提高警覺。

更多東森新聞報導

墨西哥課高關稅！台灣影響逾200億美元？政院回應了

劍指亞洲！墨西哥無預警開徵關稅 恐衝擊台廠

環球小姐泰總監辱罵墨國小姐 多位佳麗離席抗議

