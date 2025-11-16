墨西哥Z世代不滿政府 數千上街抗議毒品暴力與安全政策

墨西哥首都墨西哥城15日爆發青年反政府示威，在當中民眾與警方對峙。（圖／達志影像美聯社）

墨西哥15日爆發大規模反政府示威，在墨西哥城數千人抵達總統府"國家宮"外抗議暴力與貪腐及治安政策，抗議活動示威演變成警民衝突，造成至少120人受傷。

墨西哥多地爆發大規模示威，數千名民眾走上街頭，抗議政府貪腐並為遇害市長討回公道。在墨西哥城，示威者聚集在國家宮外的索卡洛廣場，與警方發生激烈衝突。抗議者投擲石塊、猛踹鐵門，警方則動用催淚瓦斯進行壓制，導致至少120人受傷、20人被捕。這場由「墨西哥Z世代」組織發起的抗議活動，吸引各年齡層民眾參與，他們表達對社會暴力、政府腐敗和濫用權力的不滿。

示威活動中，大批民眾手持墨西哥國旗，聚集在總統府「國家宮」外，現場白色煙霧迷漫。憤怒的示威者猛烈敲打政府宮殿周圍的大門，甚至用腳踹鐵門表達不滿。鎮暴警察舉著盾牌，試圖阻擋民眾前進，但人潮已塞滿馬路。

「墨西哥Z世代」組織表示，他們厭倦了社會暴力、腐敗和濫用權力的政府。此次抗議不僅為國家安全發聲，也要為近日在米卻肯州烏魯阿潘市遭連開7槍喪命的市長卡洛斯曼佐討回公道。一名抗議者強調，年輕人是政治的未來，但他們在這些遊行中卻被政府審查和噤聲。

衝突過程中，示威者投擲石塊，用力狂打警方的盾牌，警察不得不對抗議群眾動用催淚瓦斯。這場警民衝突造成至少120人受傷，多達20人遭到逮捕。部分示威民眾將矛頭指向總統薛恩鮑姆的政黨，指責他們未能阻止暴力事件，才導致市長喪命。

另一名抗議民眾表示，希望政府不要再對犯罪和毒品走私這麼放任，而是加以控制，並且停止對人民的勒索。示威者們紛紛要求政府加強打擊犯罪力道，讓民眾出門不用一再為自身安全感到擔憂。

