墨西總統慘遭醉漢街頭性騷擾! 辛鮑姆怒提告 : 向全國女性傳達正確訊號
[Newtalk新聞] 被譽為墨西哥「鐵娘子」的 63 歲女總統辛鮑姆，近日在現場視察時竟遭一男子公然猥褻，引發譁然一片。
據《紐約時報》 5日報導，這起街頭猥褻事件發生一天後，當地時間週三，辛鮑姆在每日例行記者會上宣佈，她已就此事向警方報案，以刑事犯罪對這名公共場合騷擾者提出指控。
一段在社交媒體廣泛傳播的影片顯示，當地時間週二（4日），嫌犯在墨西哥城歷史中心區域接近正在步行的辛鮑姆，試圖親吻她並伸手觸碰其胸部，隨後被總統隨行人員制止。據報導，警方已逮捕該男子，確認其身份為 33 歲的烏列爾·裡維拉·馬丁內斯（Uriel Rivera Martínez）。
辛鮑姆在記者會上透露，事發時她為節省時間，正步行往返於兩場會議之間。該男子接近她時「完全處於醉酒狀態」，而且當天還騷擾了其他女性。警方稱，當天另有 2 名女子遭其猥褻。
政府發言人隨後證實，辛鮑姆當時未配備安保人員，僅由一名助手陪同。
「我當時在想：如果連我都不提起訴訟，那向所有墨西哥女性傳遞的是什麼信號？」辛鮑姆在記者會上指出，事件發生地墨西哥城已將性騷擾列為刑事犯罪，「如果這種事能發生在總統身上，那全國所有年輕女性和女性同胞們又會遭遇什麼？」
另據美國《哥倫比亞廣播公司》( CBS ) 報導，墨西哥城市長布魯加達當天通過聲明表達了對總統的支持，由全國 32 個州現任州長組成的州級協調機構墨西哥州長聯合會（CONAGO）亦發聲力挺。
報導稱，此次事件引發外界對總統安保措施質疑的同時，更讓許多人擔憂女性權益整體進展的緩慢。作為墨西哥首位女總統，辛鮑姆曾將終結針對女性的暴力列為競選核心綱領。但當選僅一年後，她自己居然都遭遇了發生在公共場合的猥褻事件。
會上，辛鮑姆強調，這一事件是「對所有女性的攻擊」，將要求相關官員審議這一問題，確保所有女性都能像她一樣依法起訴。
「我們必須讓這種行為暴露在公眾視野中，明確地說不，堅定地說不，」她嚴肅表示 : 「女性的個人空間絕不容侵犯。」
《紐約時報》報導稱，這起總統遭猥褻的事件，令許多墨西哥人感到震驚卻並未覺得意外。「這種事太常見了」， 一名女性受訪者直言。
墨西哥政治學家、女性組織「多元女性」（Mujeres en Plural）成員瑪麗婭·費爾南達・羅德里格斯（María Fernanda Rodríguez）感慨 : 「光天化日之下，眾目睽睽之中都會發生這種事，令人遺憾的是，它每天都在重複，無論白天黑夜，無論身處何地。」
曾在辛鮑姆所在政黨擔任議員、主導性別平等委員會的溫蒂·布裡塞尼奧（Wendy Briceño）表示 : 「這傳遞了重要資訊：（證明）此類暴力是真實存在的。」
在墨西哥研究針對女性暴力事件的美國記者愛麗絲·德賴弗（Alice Driver）進一步評價指出，辛鮑姆借這一契機不僅談論了自己的遭遇，還呼籲必須修改相關法律，這一做法「非常有意義」。
《美聯社》引述聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會（ECLAC）一份關於該地區女性被殺問題的報告顯示，2019 年至 2024 年期間，墨西哥、阿根廷、巴西、智利、厄瓜多爾、洪都拉斯、秘魯和烏拉圭 8 國中，遭遇暴力侵害的女性僅有 20% 至 30% 使用了專門為她們設立的國家服務。
