墨鏡反射出愛意！Joeman新女友起底 29 歲美妝網紅韓國隆鼻

娛樂中心／程正邦報導

Joeman 乾媽節目認愛 戀情鐵證曝光不藏了

百萬YouTuber Joeman（九妹）繼與實況主咪妃、妮婭的戀情畫下句點後，近日作客「乾媽」吳淡如的 YouTube 節目時，鬆口證實自己曾在今年 4 月帶著新對象前往義大利米蘭旅遊，形同低調認愛。在大量社群線索與鐵證照片流出後，Joeman 的新女友美妝網紅蕭伊終於曝光。

網友爆料Joeman新女友是擁有21萬IG粉絲的女網紅蕭伊，Joeman在瑞士戴太陽眼鏡反射出蕭伊身影。（圖／翻攝自Joeman、蕭伊IG）

早在 7 月就有網友比對兩人赴瑞士旅遊的照片，在Dcard指出 ：「Joeman 是跟蕭 X 去的吧，有夠明顯」、「交往很久了，（至少）前年就在一起的樣子」，顯示這段關係已非短期發展。其中一張照片 Joeman 旅遊時戴的墨鏡，鏡面反射出一頂毛絨絨的帽子，而蕭伊也曾在 IG 秀出過同款帽子，以及相同的旅遊風景照等，讓網友直言：「他們感覺也不藏了」。

Joeman在瑞士自駕開車，蕭伊則PO出坐在副駕上的照片，前面的車根本就長得一模一樣。（圖／翻攝自Joeman、蕭伊IG）

蕭伊背景起底：立志當部落客、曾赴韓隆鼻微調

被網友起底的蕭伊今年 29 歲，是一位在 Instagram 上擁有 21 萬粉絲的美妝網紅，曾就讀馬偕護專化妝品應用與管理科系，她對自己的職涯規劃相當明確，很早就立志成為部落客，根據她在 YouTube 上的個人簡介，她曾在 2018 年 8 月至 2019 年 9 月期間，在韓國西江大學語學堂學習長達一年，並達到四級程度，這段留學背景也可能影響了她的穿搭與生活美學風格。

Joeman與蕭伊還在瑞士一起吃同一盤肉醬義大利麵。（圖／翻攝自Joeman、蕭伊IG）

此外，蕭伊也曾大方在社群上 po 出去韓國隆鼻的影片。憑藉著對化妝、保養及醫學美容的鑽研，她長相被粉絲認為與早期相比判若兩人。對此，她也認了「以前嬰兒肥加上沒化妝，現在努力打扮後，加上科技整形，整個判若兩人，我也覺得很勵志。」

蕭伊不諱言有整形，強調「要說我整形臉啥的都沒差，我很樂意跟大家分享經驗，也歡迎跟我討論。」（圖／翻攝自蕭伊Threads）

隨著和Joeman戀情曝光知名度大增，蕭伊過往情史也被起底，據《壹蘋新聞網》報導，蕭伊約在 5 年前，她與某一任男友曾因「代購分帳」的事情搞得很不愉快。

Joeman與蕭伊去年還一起去大巨蛋看周杰倫演唱會，當時蕭伊在IG貼出的照片，拍到身旁Joeman當天所穿的黑外套袖子。（圖／翻攝自蕭伊、Joeman IG）

Joeman 擇偶口味一致 兩任前女友皆已成人妻

網友普遍認為，Joeman 選擇女友的口味一直很一致，偏好高顏值、身材亮眼的漂亮網紅。回顧 Joeman 公開承認的兩段戀情， 2018 年他將「重機女神」咪妃從乾妹妹升格為正牌女友，但戀情於 2019 年 5 月協議分手。當時 Joeman 曾坦言這段感情自己有許多不用心與不成熟的地方，並感謝咪妃的包容。

蕭伊在去年五月曾在社群PO出與Joeman的合照，她當時寫道「大家都放跟柯震東的合照，那我放跟瘦九妹的（瘦20公斤好）。」（圖／翻攝自蕭伊IG）

隨後他認愛身材傲人的直播主妮婭（Niya），兩人交往將近 3 年後分手，妮婭當時表示兩人是因「對想要的生活以及未來藍圖無法有共識」而結束。

蕭伊五官持續進化，樂意跟網友分享美妝、整形心得。（圖／翻攝自蕭伊Threads）

值得注意的是，Joeman 的兩位前任女友咪妃與妮婭在與他分手後，都已迅速嫁作幸福人妻，讓 Joeman 被笑稱是「倒數第二個男朋友」。至於新女友蕭伊是否會是他步入人生下一階段的「真命天女」，仍有待外界持續觀察。

