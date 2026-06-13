「墨鏡女」ATM前神情慌張 查獲多張金融卡涉詐欺洗錢

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〔記者劉慶侯／台北報導〕32歲梁姓女子戴鴨舌帽及墨鏡刻意遮掩面容，在自動提款機前不停取款，被巡邏經過的北市警中正一分局員警查覺可疑，結果搜出多張來源不明的金卡和現金，由於她根本無法交代來源，全案警詢後依洗錢防制法移送台北地檢署，並根據查扣的行動電話溯源偵辦。

中正一分局博愛路派出所小隊長林昇與警員戴莉芸，前日巡邏行經台北車站臨近的一處ATM時，發現梁女雖然是在白天提款，卻刻意配戴鴨舌帽及墨鏡，將自己掩得非常嚴實，且方提款過程中不時四處張望，形跡十分可疑，警方立即上前攔查。

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警方當場在梁嫌身上查獲第一銀行、中國信託等共計6張金融提款卡，現金4萬1千元。面對警方詢問提款卡來源、密碼及持卡人身分時，梁嫌均無法合理交代，最終坦承協助提領不法款項。警方訊後依法查扣相關證物，並將梁嫌帶返派出所偵辦。

警方表示，將持續針對轄內金融機構及ATM周邊加強巡邏與查察，全力打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。同時呼籲民眾，切勿輕信來路不明之高薪打工或代領款項工作，以免誤觸法網，淪為詐欺集團共犯。

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