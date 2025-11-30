墨雲玄雅 陳俊合書畫展雅軒登場 沉浸傳統與現代交織的墨彩之境

「墨雲玄雅—陳俊合書畫展」開幕式宗教委員會委員余政憲、高雄文化中心管理處處長廖小玲、運動發展局局長侯尊堯與主任秘書等，國際翻轉字大師林國慶、書藝名家黃志煌教授等各界人士出席。（記者黃富貴攝）

傳承與創新相融的書畫藝術盛宴「墨雲玄雅—陳俊合書畫展」於11月26日至12月7日在高雄市文化中心雅軒展出，今 30日下午開幕式，出席有宗教委員會委員余政憲、高雄文化中心管理處處長廖小玲、運動發展局局長侯尊堯與主任秘書等，國際翻轉字大師林國慶、書藝名家黃志煌教授等外，媒體界、體育界、藝術界人士出席。並將於12月6日下午3時30分安排藝術家親自導覽，邀請各界一同走入墨色與想像交織的寧靜世界。

藝術工作者陳俊合1960年出生於高雄，自少年時期便對書法、繪畫、攝影與園藝等多元領域展現熱情。成長過程中，在父親嚴格要求每日練字與伯父寒暑假帶領參訪畫廊、博物館的啟蒙下，培養起深厚的藝術底蘊；在母親支持追求興趣的鼓勵中，踏上專注藝術探索之路。

陳俊合大師介紹展出作品。（記者黃富貴攝）

自國中起臨習《芥子園畫譜》奠基水墨造詣，其後經李秦元、張文榮、金哲夫、廖燦誠、洪敬雲等名師指導，奠定紮實的素描與水彩能力。青年時期曾代表高雄參加市寫生隊，汲取各校菁英交流養分，視野大開。

1977年至1980年旅居台北期間，在廖燦誠、杜忠誥、王財貴等書法名家門下習藝，深入碑帖與筆法精神。退伍後再向李春祈、陳福蔭等名師進修，自1993年起日夜臨池、抄經錄詩，累積達261冊手稿，成為藝術生命的重要底蘊。

藝文界先進李新分享這次展出特點。（記者黃富貴攝）

50歲前其創作聚焦於傳統水墨與寫生，近年在趙占鰲、洪根深、陳文龍等前輩提點下，逐步邁向結合抽象語彙的當代創作。以筆墨的濃淡疏密為骨，融入書法線條與色彩，結合潑灑拓印等技法，探索精神與自然合一的藝術語言，成就兼具自由性與現代感的個人風格。

正修科大及高雄市立空大兼任助理教授黃志煌讚許陳俊合，曾是高雄體壇重要報導者，並於高雄市政府運動發展局展現優異行政貢獻；長期默默耕耘書畫創作，累積深厚能量，曾任延墨書會、高雄市中國書畫學會等會長，為推廣中華書畫文化不遺餘力。

「墨雲玄雅—陳俊合書畫展」即日起至12月7日在高雄市文化中心雅軒展出。（記者黃富貴攝）

黃志煌表示，此次展覽呈現多冊隸、楷、行書線裝本，以及具象與抽象並陳的彩墨作品，展現其雄渾筆韻與不拘一格的創作實力，是其藝術生命里程的重要里程碑。

墨雲玄雅—陳俊合書畫展該展在高雄市文化中心雅軒，展期2025年11月26日（三）－12月7日（日），導覽12月6日（六）15:30，開放週二-四、日 10:30－17:30；週五-六 10:30－20:00（週一休館）。喜愛書畫藝術的民眾，不妨前往與墨色神韻共舞，細品生命藝術的深邃格調。