墨雲玄雅—陳俊合書畫展 共醉於精湛絕倫藝術之美

「墨雲玄雅」─陳俊合書畫展，即日起在高雄市文化中心雅軒展出。（記者許正雄攝）

記者許正雄／高雄報導

「墨雲玄雅—陳俊合書畫展」即日起至12月7日在高雄市文化中心一樓「雅軒」展出，11月30日舉行開幕式，藝文界及書畫各界好友近百人出席共襄盛舉，一起感受書法、水墨與色彩相映成趣的藝術魅力。

今年甫自高雄市政府運動發展局65歲屆齡退休的陳俊合，從青少年階段即對運動、書法、繪畫、攝影與園藝等領域懷抱濃厚興趣，國小時父親擔心瘋棒球影響課業，嚴格督促每日寫一篇書法，奠定良好的學習基礎，國中時因社團分配進入國畫社，開始臨習《芥子園畫譜》山水與四君子。

他後續在李秦元、張文榮、金哲夫、廖燦誠、洪敬雲等諸師長的素描與水彩教導下，藝術技巧日益精進，而旅居台北期間又有幸向廖燦誠、杜忠誥、王財貴等名師學習書法，退伍後與李春祈習水墨，並師事陳福蔭學習篆書深入理解書藝之筆法與精神。

50歲前陳俊合專注於傳統水墨與寫生，爾後受趙占鰲、洪根深、陳文龍等老師提點與鼓勵，逐步轉向融合抽象與現代語彙的創作實驗。以水墨的「疏密、輕重、濃淡、粗細」為基礎，結合書法線條與色彩元素，運用潑、灑、拓、印、染等自動性技法，並嘗試非傳統水墨媒材，突破筆墨框架，探索氣韻生動的視覺語言，展現獨具個人風格的藝術面貌。

文化中心處長廖小玲、運發局長侯尊堯等，在開幕式都大力稱讚陳俊合對藝術的執著與成就；正修科大助理教授黃志煌表示，陳俊合閒暇之餘，也早已沉潛深耕於書畫的紮根與創作中，參加延墨書會、澄清湖畔雅集與高雄市中國書畫學會，早己沉潛深耕於書畫的創作中，更榮膺擔任過會長、理事長，對弘揚中華書畫文化不餘遺力。