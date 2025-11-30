墨雲玄雅—陳俊合書畫展 共醉於精湛絕倫藝術之美

今年甫自公部門退休的陳俊合，重返藝術領域，歡迎各界前來感受書法、水墨與色彩相映成趣的藝術魅力。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

「墨雲玄雅—陳俊合書畫展」即日起在高雄市文化中心雅軒展出，陳俊合五十歲前專注於傳統水墨與寫生表現，爾後受趙占鰲、洪根深、陳文龍等老師提點與鼓勵，逐步轉向融合抽象與現代語彙的創作實驗；他以水墨的「疏密、輕重、濃淡、粗細」為基礎，結合書法線條與色彩元素，並嘗試非傳統水墨媒材，突破筆墨框架，展現獨具個人風格的藝術面貌，邀請各界一起感受書法、水墨與色彩相映成趣的藝術魅力。

陳俊合今年甫自高市府運發局屆齡退休，生於「芋仔蕃薯」小康家庭，青少年階段即對運動、書法、繪畫、攝影與園藝等領域懷抱濃厚興趣；國小時恰逢臺灣開始進入三級棒球狂飆時期，父親擔心瘋棒球影響課業，因此嚴格督促每日寫一篇書法，且在當年居住臺北市的伯父寒、暑假引領尋訪畫廊、博物館等場所觀書賞畫循循善誘下，奠定良好的學習基礎；加上母親鼓勵他追尋內心真正熱愛的事物，使他得以在藝術的道路上持續探索、不斷前行，陶醉於書畫藝術。

廣告 廣告

正修科技大學助理教授黃志煌表示，陳俊合是報導體壇盛事靈魂人物的民生報資深記者，轉進運動發展局服務，發揮長才；閒暇之餘，也早已沉潛深耕於書畫的紮根與創作中，成果豐碩，普獲各界肯定，參加延墨書會、澄清湖畔雅集與高雄市中國書畫學會，榮膺會長、理事長，卓越領導弘揚中華書畫文化。

黃志煌指出，如今功成身退解甲歸田，一臉笑容可掬、勤快為人拍取精彩鏡頭的陳俊合，成為雅軒「墨雲玄雅—陳俊合書畫展」的主角；我們樂見其展示多年來的積累成果，數十本樸拙老練、自在無礙的隸書、楷行線裝本，還有灑脫浪漫如不羈之舟的具象與抽象的彩墨，在在體現其天縱不凡的藝術天賦與才學，以及精湛絕倫的生命美學。