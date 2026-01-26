墨韻春光再現台中！ 當代大師陳正隆「春光竹影」特展進駐中友百貨

藝術家陳正隆提供作品《花開時節 敬天謝地》於本次展覽中進行義賣。圖/中友百貨





2026年開春之際，台中藝文界迎來一場洗滌心靈的視覺盛宴。當代水墨藝術家陳正隆（號行一）受邀於中友時尚藝廊舉辦《春光竹影》創作個展，將其專職創作逾三十年的深厚功底，轉化為一幅幅結合拓印與漬染技法的現代詩篇。出生於彰化埔鹽、現居台中的陳正隆，始終以「心」與「光」為核心，本次個展不僅是他對自然素材的自由探索，更是為農曆新春注入的一股暖流。

展覽自1月22日起正式拉開序幕，現場共計呈現 43 件精選作品，包含近年代表作「花園系列」以及意境幽遠的「竹影系列」，其中更涵蓋了2025 年的全新創作。陳正隆分享，其作品獨特之處在於以植物的根、莖、葉、花為畫筆，藉由水分、速度、力度與時間的演化，讓彩墨自然相容成具穿透力的光影。他透過筆墨書寫自然也書寫內心，邀請觀者在繽紛與留白之間，展開一段輕柔而深刻的心靈漫遊。

廣告 廣告

當代水墨藝術家陳正隆受邀於中友時尚藝廊舉辦《春光竹影》創作個展。

為了讓藝術走進民眾生活，中友百貨此次策劃了多感官的沉浸式體驗。除了 12 樓藝廊的主展場外，特別於 B 棟 2 樓設置「春光‧序」沉浸式竹林裝置，並在館內 3 至 6 樓展示點將作品影像與本季新品陳列結合，構築出整座百貨皆藝廊的春意氛圍。百貨企劃處經理簡聰政表示，在寒冷的冬季，陳老師的作品能帶給百貨猶如春日般的繽紛氣息，為顧客帶來一絲溫暖。

在推廣美學之餘，本次展覽更兼具社會公益色彩。藝術家特別提供價值新台幣 20 萬元的名作《花開時節 敬天謝地》進行義賣，所得金額將全數捐贈給「財團法人希望基金會」，實踐藝術傳愛。此外，展覽期間亦規畫了豐富的動態活動，包含於誠品書店舉辦的藝術座談、親子手作工作坊，以及專場導覽，中友百貨更開發了聯名環保袋與新年紅包袋供愛好者收藏。邀請大眾在光影與墨色共舞的春季，一同進入這座心靈花園。

更多新聞推薦

● 民眾黨版國防預算特別條例出爐 政院：採購項目支離破碎、缺乏整體戰略構想