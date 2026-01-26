墨韻春光再現台中！ 當代大師陳正隆「春光竹影」特展進駐中友百貨
2026年開春之際，台中藝文界迎來一場洗滌心靈的視覺盛宴。當代水墨藝術家陳正隆（號行一）受邀於中友時尚藝廊舉辦《春光竹影》創作個展，將其專職創作逾三十年的深厚功底，轉化為一幅幅結合拓印與漬染技法的現代詩篇。出生於彰化埔鹽、現居台中的陳正隆，始終以「心」與「光」為核心，本次個展不僅是他對自然素材的自由探索，更是為農曆新春注入的一股暖流。
展覽自1月22日起正式拉開序幕，現場共計呈現 43 件精選作品，包含近年代表作「花園系列」以及意境幽遠的「竹影系列」，其中更涵蓋了2025 年的全新創作。陳正隆分享，其作品獨特之處在於以植物的根、莖、葉、花為畫筆，藉由水分、速度、力度與時間的演化，讓彩墨自然相容成具穿透力的光影。他透過筆墨書寫自然也書寫內心，邀請觀者在繽紛與留白之間，展開一段輕柔而深刻的心靈漫遊。
為了讓藝術走進民眾生活，中友百貨此次策劃了多感官的沉浸式體驗。除了 12 樓藝廊的主展場外，特別於 B 棟 2 樓設置「春光‧序」沉浸式竹林裝置，並在館內 3 至 6 樓展示點將作品影像與本季新品陳列結合，構築出整座百貨皆藝廊的春意氛圍。百貨企劃處經理簡聰政表示，在寒冷的冬季，陳老師的作品能帶給百貨猶如春日般的繽紛氣息，為顧客帶來一絲溫暖。
在推廣美學之餘，本次展覽更兼具社會公益色彩。藝術家特別提供價值新台幣 20 萬元的名作《花開時節 敬天謝地》進行義賣，所得金額將全數捐贈給「財團法人希望基金會」，實踐藝術傳愛。此外，展覽期間亦規畫了豐富的動態活動，包含於誠品書店舉辦的藝術座談、親子手作工作坊，以及專場導覽，中友百貨更開發了聯名環保袋與新年紅包袋供愛好者收藏。邀請大眾在光影與墨色共舞的春季，一同進入這座心靈花園。
更多新聞推薦
其他人也在看
鐮刀男闖彰化大村五通宮砍25尊神像 地院判4月
（中央社記者鄭維真彰化26日電）彰化縣歷史建築大村五通宮去年遭陳姓男子持鐮刀闖入揮砍，導致25尊神像、光明燈塔等毀損，警方獲報趕抵現場將其逮捕送辦；彰化地院依毀損罪，判有期徒刑4月，可上訴。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台中大嚕嚕米+1！ 躺在台中公園日月湖超悠閒
2026中台灣燈會的展場在中央公園，從2月15日小年夜點燈展到3月3日元宵節，今年主是60公尺寬的嚕嚕米家族（姆明Moomin），市府為讓民眾提早接近嚕嚕米，將在燈會前在台中市多處設置嚕嚕米，除了日前已先在市民廣場展示21公尺高的巨型嚕嚕米，更從即日在台中公園展示躺在日月湖的嚕嚕米氣偶，圓滾滾身軀悠自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
蛋價連3週調漲！今起再漲3元 蛋商公會：春節前需求量增
台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，前陣子強烈大陸冷氣團與寒流接連南下，產地日夜溫差大，蛋雞因溫差緊迫導致產量略為減少，加上春節前買氣稍增，市場出現欠貨狀況，蛋價也已連2週調漲。劉威志表示，昨天（25日）下午臨時接到通知，確定26日起蛋價每斤再調漲3元，批發價來...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發表留言
過年強檔！麥當勞三大經典角色熱鬧迎新
迎接新年，麥當勞自1月28日起推出多項期間限定活動與產品，為顧客獻上歡樂的新春氛圍。每年農曆新年必吃的「金迎招財薯來堡」與象徵甜蜜團圓的「紅豆派」，將限時回歸至3月 3 日（若提早售完以提早售完日為準）。同時，奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷三大經典角色，也將以活潑可愛的拜年姿態躍上新春限定包裝，陪伴顧客迎接新年。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
陳水扁節目禁播再宣布演講！台中監獄說話了
[NOWnews今日新聞]前總統陳水扁目前仍處於保外就醫狀態，相關動向持續引發外界關注，日前他才高調宣布主持新節目，卻因申請未獲核准而臨時喊卡；如今阿扁再度拋出新行程，宣布將於2月7日公開演講，再次掀...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 3則留言
兩公民遭聯邦探員擊斃 柯林頓斥呼籲民眾挺身抗議
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）針對兩名美國公民遭聯邦探員射殺，美國前總統柯林頓今天痛斥明尼阿波利斯的慘劇「駭人聽聞」，這位民主黨大老呼籲民眾對這種不可接受的政府作為挺身抗議。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
怪獸風暴襲美！多州大雪 單日1.1萬航班取消
怪獸風暴襲美！多州大雪 單日1.1萬航班取消EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
超速51公里罰1.2萬+吊牌 台中男不滿申訴逆轉免罰！法官：測速標誌擺錯
警方測速取締違規超速51公里的車主，沒想到案件卻被逆轉！台中市一名張姓男子，凌晨開車行經太平區太堤西路，遭警方測得時速91公里，超過限速多達51公里，依照法規被裁處1.2萬、吊扣牌照6個月。張男不服提起行政訴訟。主張他當時開車從路口左轉，但警方設置的測速標誌「警52」卻設在路口的右側，行進方向根本看不到，法官傳喚執法員警，證實測速標誌的設置地點確實不當，裁定撤銷原處分。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 101則留言
彰化警出包了！違停罰單驚現「民眾檢舉」鬧烏龍 警方坦承誤植
有彰化民眾在和美鎮新庄國小門口違停遭檢舉，收到罰單後發現罰單上有註記「民眾檢舉案件」，但由於該違規為非民眾可檢舉項目，民眾不禁質疑是警方開錯罰單。對此和美警分局強調，這是員警輸入罰單時誤植，後續已寄出更正通知書。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
三立駕駛稱「恍神」撞銀行 律師批說謊：願無償幫受害者打官司
即時中心／林韋慈報導昨（23）日下午，台北市中山區南京東路二段交叉口發生一起驚人事故。67歲林姓駕駛開著三立採訪車，載著同事欲從國民黨部返回內湖公司，疑似闖紅燈衝撞進彰化銀行吉林分行。事故發生時，無辜路人站在馬路上遭攔腰撞擊，現場一度混亂，3至4名民眾被撞飛到路邊，甚至有一攤位直接遭撞入銀行內。林姓駕駛今（24）日以50萬元交保，並限制出海出境。而網路上有律師不滿駕駛的態度不佳，發聲表示，要免費幫受害者打官司。民視 ・ 1 天前 ・ 13則留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
啃老逆子弒雙親2／靠銅板美食辛苦持家 佛心夫妻養大無業惡魔子）
本刊調查，死者廖姓夫妻平常在新北市三重區仁愛街賣蔥油餅，一賣就是30多年，每份蔥油餅只賣25至35元，被評為物美價廉、外酥內軟，且夫妻倆待人親切，所以生意不錯，也吸引不少外地饕客及美食部落客光顧，被封為三重的銅板美食。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 13 小時前 ・ 6則留言
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別再說酒醉誤事！醫團怒：醫療暴力國家必究 不提告也要罰
日前一名患者酒後大鬧台中中港澄清醫院急診，毆打護理師致腦震盪。北市醫師職業工會指出，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，並強調無論醫護人員有無要提告，國家都要追究當事人的惡行。衛福部次長林靜儀則呼籲法界，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2則留言