「墨韻流芳」南菁書法學會聯展開幕 十位名家同場開筆掀文化亮點

【警政時報 江雁武／綜合報導】台北市南菁書法學會於 114 年 12 月 7 日在士林公民會館舉行「墨韻流芳」聯展開幕典禮，吸引眾多書法愛好者、藝術界人士及文化團體齊聚一堂。活動尚未開始，會場內外便湧入人潮，冬日午後因墨香與人情味而倍添溫度，為年底藝文活動揭開濃厚文化序幕。

十位書法名家現場共同揮毫(左起)林品陞 、 郭和明 、秦來春 、馮士彭 、葉傑生、 郭冠蓮 、李育萱、曹靜琍 、馬豫平、竇文鼎。(圖／記者澄石翻攝)

本次聯展貴賓雲集，充分展現南菁書會在藝壇的深厚影響力。蒞臨典禮的來賓包括台灣文聯書法家協會理事長沈榮槐、台北市議員郭昭巗、士林區副區長郭冠蓮、台北中華書畫藝術學會理事長馮士彭、台灣非營利組織聯合總會榮譽總會長張連興等多位藝術與公務領域的重要人士。來賓致詞時皆肯定南菁書會多年來致力推廣書法教育，培育新秀、凝聚藝文社群，扮演文化傳承重要力量。

廣告 廣告

開幕典禮最受矚目的亮點，莫過於十位書畫名家的聯合開筆儀式，包括葉傑生、郭冠蓮、馮士彭、竇文鼎、李育萱、曹靜琍、秦來春、馬豫平、郭和明與林品陞。隨著主持人一聲令下，十位名家同時潤筆、入墨、落紙，會場隨之安靜下來，只聽見筆尖掠紙的沙沙聲響。筆勢或豪放、或婉約、或沉穩，墨色濃淡交錯間呈現中華書藝的深遠氣韻，儀式更象徵世代傳承與藝脈綿延，令在場觀眾無不屏息欣賞。

儀式後的大合照則成為當日最具象徵性的畫面之一。眾貴賓、藝術家與書友齊聚鏡頭前，展現文化社群的凝聚力與對書法藝術共同的熱愛。許多民眾表示，這樣的盛大匯聚，讓人更加期待展期中的作品交流與文化互動。

参展作品(上中)書法家林品陞書法。(圖／記者澄石翻攝)

開幕典禮後，由南菁書法學會理事長、亦是知名書藝家「動爸」葉傑生親自帶領導覽。他以深入淺出的方式闡述書法的筆墨精神、章法結構與創作心境，讓觀眾不僅看見作品的形式美，更能理解其背後的文化底蘊與情感脈動。多位藝術家也加入互動，使導覽成為一場生動的文化對話，展場中不時響起驚嘆與共鳴。

典禮最後，主辦單位安排溫馨的茶敘雅集，藝術家與書友在品茗之間熱烈交流，分享創作心得與生活感觸。現場並準備 120 份永和山東萊陽桃酥供來賓品嚐，香甜風味不僅增添活動暖意，也象徵南菁書會推動文化、分享美好的初衷。

本次「墨韻流芳」聯展展期自 114 年 12 月 1 日至 15 日於士林公民會館展出，展出作品涵蓋多位書家的力作，風格多元、氣象萬千。主辦單位誠摯邀請各界藝文愛好者於展期間前往欣賞，在筆墨之間感受傳統書藝的雋永之美，讓文化的力量在心中持續流芳。

「墨韻流芳」聯展開幕典禮出席貴賓大合影。(圖／記者澄石翻攝)

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光