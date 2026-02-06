墨韻躍馬迎新春 楠仔坑圖書館書香揮毫贈春聯

楠仔坑圖書館邀請在地書法老師進行馬年躍騰新春揮毫

為迎接即將到來的丙午馬年，楠仔坑圖書館特於115年01月31日（星期六）舉辦「金馬奔騰賀新春－名師揮毫借書贈春聯」活動。邀請「楠橋書畫會」多位書法老師現場揮毫，透過傳統書法藝術連結在地社區情感，藉由借書兌換手寫春聯，讓民眾提前感受熱鬧節慶氛圍，一同以書香躍馬迎新、駿騰納福。

楠仔坑圖書館為鼓勵民眾親近書墨香，讓參與者親身感受書法藝術之豐厚魅力和吉祥寓意。凡於活動期間內，在館內單次借閱書籍達15冊，即可現場兌換由名家親筆揮毫的限量「馬年創藝春聯」乙副。此外，為順應數位閱讀趨勢及春節假期返鄉出遊需求，楠仔坑圖書館另策劃「福滿萬家．新春閱讀樂」電子書主題書展：配合高市圖「臺灣雲端書庫@高雄」、「HyRead x 高市圖」與「Hami Book書城」三大電子書平台之豐沛數位閱讀資源，為讀者推介應時節慶好書。讓民眾在舊曆歲末之際，不僅能感受濃厚的文化藝術氣息，更能體驗便利科技帶來的閱讀樂趣，達到知識傳承與節慶歡慶的雙重目的。

楠仔坑圖書館表示，隨著AI數位化浪潮推移，民眾的閱讀習慣已產生顯著變化。透過「借書贈春聯」的儀式感，能有效吸引民眾走進圖書館，重新發掘紙本閱讀的溫潤，與感受數位閱讀的便捷。本次活動特別邀請到多位在地耆老書法家駐點揮毫，以「躍馬奔騰」為題，現場創作多款寓意深遠的春聯，讓民眾在汲取知識、陶冶心靈的同時，也能將祈願祝福帶回家庭。

由耆老呂正鐘理事長召集楠橋書畫會諸位老師共襄盛舉

撰文、攝影／高雄市立圖書館楠仔坑分館