墨香傳承逾二十載、馬到成功福運來！陽明交大醫院邀名家揮毫贈春聯

農曆馬年將至，「賀歲迎新送春聯」邁入第廿一個里程碑，陽明交大醫院院長黃志賢偕同書法名家吳大仁老師團隊，為就醫民眾及家屬送上溫暖的新春祝福，為即將到來的馬年揭開溫馨序幕。（陽明交大醫院提供）

▲農曆馬年將至，「賀歲迎新送春聯」邁入第廿一個里程碑，陽明交大醫院院長黃志賢偕同書法名家吳大仁老師團隊，為就醫民眾及家屬送上溫暖的新春祝福，為即將到來的馬年揭開溫馨序幕。（陽明交大醫院提供）

農曆馬年將至，陽明交通大學附設醫院蘭陽院區大廳於今（十九）日墨香四溢。自民國九十四年起從不間斷、深受在地鄉親期待的「賀歲迎新送春聯」活動，今年正式邁入第廿一個里程碑。陽明交大醫院院長黃志賢特別親臨現場，偕同書法名家吳大仁老師團隊，為就醫民眾及家屬送上溫暖的新春祝福，為即將到來的馬年揭開溫馨序幕。

廣告 廣告

陽明交大醫院院長黃志賢表示，每年的送春聯活動都能看到民眾熱情參與，每一幅遞交出的春聯，都承載著醫院對鄉親健康的暖心祝福。陽明交大醫院也藉此機會祝福蘭陽鄉親，在充滿活力的馬年裡都能「平安順心、事事順利」，在奔騰的新年裡每一天都能開心享受幸福生活。

「醫院不只是治療疾病的地方，更是傳遞溫暖的場域。」院長黃志賢親自向現場民眾致意、分享年節喜氣，黃志賢院長指出，貼春聯是除舊佈新的重要習俗，代表著對新年的新希望。在印刷品多元的現代，手寫春聯筆觸中的神采與溫度，是冷冰冰的印刷品無法取代的。陽明交大醫院堅持舉辦廿一年，就是希望讓鄉親在嚴肅的就醫環境中，能透過書法藝術感受到醫院的人文關懷，帶回滿滿的平安與福氣。

活動特別邀請書法名家吳大仁老師暨學生團隊現場揮毫，筆龍墨舞間吸引大批民眾與醫院同仁興高采烈地排隊領取。今年適逢馬年，現場處處迴盪著「馬到成功、健康如意」的祝福聲。吳大仁老師特別致贈親筆揮毫的對聯「宜院醫療仁術真惠澤，蘭民病癒心存是感恩」予院方，由黃志賢院長代表接受，深刻展現了醫病之間深厚的互信與感恩情誼。