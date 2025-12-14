墨香最吸金！逸鵝書屋書法攤位成公益聖誕趴人氣王

（生活中心／綜合報導）本年金鐘獎企劃編撰獎入圍者，同時是書法家金一如先生兒媳婦的『小黃老師』黃聿清，現正經營逸鵝書屋。今天在「松山之春公益聖誕趴─喜悅點燈 齒愛閃耀」園遊會活動中設置書法攤位，把傳統書寫變成好玩又好拍的現場體驗。攤位提供即席揮毫、祝福題字與創意小品，成為活動全場最吸睛、最「吸金」的一攤。林奕華副市長在地區總監林振邦及活動主委金文徵陪同下特地到場體驗，藝人唐玲也在現場提筆寫字，讓書法走出字帖，成為人人都能親近的生活藝術。

圖／台北市副市長林奕華在扶輪社3521地區總監James林振邦及地區活動主委King金文徵陪同下，和喜樂家族成員一同揮毫。（松山社區大學 提供）

逸鵝書屋之名，源自金一如先生作品上的落款。「逸鵝」寓意悠然自適、「書屋」則是他每日筆耕與靜心修行之所。在立法院服務近四十餘年、練字逾八十年的金一如先生，長年以「書於逸鵝書屋」自況，讓「逸鵝書屋」成為其書法人生與生活態度的象徵。如今，由黃聿清承接公公的精神，將這份書寫修行延伸為一處結合書法、藝術與心靈修煉的城市角落，邀請民眾在東方美學氛圍中放慢腳步、安頓身心。

圖／喜樂家族成員開心體驗書法。（松山社區大學 提供）

逸鵝書屋空間不定期推出四季主題書畫展，從四時景物、花開花謝到人生感悟，帶領觀者在一撇一捺間，體會「萬物靜觀皆自得」的從容。書屋亦開設書法課、五感體驗工作坊、手碟工作坊、調香課等活動，將書法、聲音、香氣與身心療癒串連，讓藝術真正走入日常。欲了解最新展覽與課程資訊，歡迎加入 LINE：@loosegooselibrary，或來信：loosegooselibrary@gmail.com，一同走進逸鵝書屋，為生活添上一點靜與美。

圖／「逸鵝書屋」書法攤位服務陣容龐大，是最吸引注意的特別攤位。（松山社區大學 提供）

圖／活動主持人Linda、藝人唐玲及書屋負責人小黃老師(圖左至右)，展示自己的書法寫作。（松山社區大學 提供）

