墨香最吸金！逸鵝書屋書法攤位成公益聖誕趴人氣王
（生活中心／綜合報導）本年金鐘獎企劃編撰獎入圍者，同時是書法家金一如先生兒媳婦的『小黃老師』黃聿清，現正經營逸鵝書屋。今天在「松山之春公益聖誕趴─喜悅點燈 齒愛閃耀」園遊會活動中設置書法攤位，把傳統書寫變成好玩又好拍的現場體驗。攤位提供即席揮毫、祝福題字與創意小品，成為活動全場最吸睛、最「吸金」的一攤。林奕華副市長在地區總監林振邦及活動主委金文徵陪同下特地到場體驗，藝人唐玲也在現場提筆寫字，讓書法走出字帖，成為人人都能親近的生活藝術。
逸鵝書屋之名，源自金一如先生作品上的落款。「逸鵝」寓意悠然自適、「書屋」則是他每日筆耕與靜心修行之所。在立法院服務近四十餘年、練字逾八十年的金一如先生，長年以「書於逸鵝書屋」自況，讓「逸鵝書屋」成為其書法人生與生活態度的象徵。如今，由黃聿清承接公公的精神，將這份書寫修行延伸為一處結合書法、藝術與心靈修煉的城市角落，邀請民眾在東方美學氛圍中放慢腳步、安頓身心。
逸鵝書屋空間不定期推出四季主題書畫展，從四時景物、花開花謝到人生感悟，帶領觀者在一撇一捺間，體會「萬物靜觀皆自得」的從容。書屋亦開設書法課、五感體驗工作坊、手碟工作坊、調香課等活動，將書法、聲音、香氣與身心療癒串連，讓藝術真正走入日常。欲了解最新展覽與課程資訊，歡迎加入 LINE：@loosegooselibrary，或來信：loosegooselibrary@gmail.com，一同走進逸鵝書屋，為生活添上一點靜與美。
更多引新聞報導
入冬首波冷氣團來襲 新北啟動全方位防寒機制
Netflix刺青狂野妹爆紅！自揭16歲持刀性侵創傷 網友集體心疼
其他人也在看
臺南總舖師四季辦桌冬季場壓軸登場 於百年古蹟品味冬藏風土饗宴
2025臺南總舖師四季辦桌冬季場13日中午於百年國定古蹟－山上花園水道博物館登場，現場席開百桌，為今年四季辦桌系列活動畫下壓軸篇章；市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華、文化局長黃雅玲、新聞處長蘇恩恩、山上區長王上宜、立委郭國文及議員李文俊、臺南市立博物館長何秋蓮及各觀光公協會代表均出席，現場也穿插有獎徵答，氣氛熱鬧溫馨。黃偉哲市長表示，看到現場人潮洶湧，可見四季辦桌活動深受民眾喜愛，感謝長期協助推動台南觀光的各界夥伴，也肯定觀旅局與文化局的用心規劃；四季辦桌冬季場選在秋收冬藏之際舉辦，正是品味臺南豐饒物產的最佳時節，地點則特別選在水道博物館，推出包括牛肉湯、台灣鯛及各式當令水果，不僅吃得飽、吃得巧，也能欣賞古蹟風光，讓味覺與視覺同時滿足，也邀請民眾餐後在園區散步，細細感受百年 ...台灣新生報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
東勢歡樂耶誕城賞燈+「賞雪」 豐原廟東生活節週六日嗨玩
耶誕節將至，「2025共下愛東勢歡樂耶誕城」活動今天（13日）在客家文化園區登場，集結在地團體、街頭藝人，將台中山城東勢打造成充滿幸福氣氛的耶誕小鎮，客家文化園區耶誕樹入夜亮燈，成為山城耶誕賞燈首選。東勢客家文化園區廣場湧入人潮，遊逛市集，與耶誕樹及裝置藝術拍照，感受耶誕節慶氛圍。東勢區公所爭取經濟自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
士林官邸菊展45萬人朝聖 200盆花卉12/17免費認養
士林官邸菊展展期將於12月14日結束，參觀人次即將突破45萬大關。園藝管理所主任吳旻靜表示，為響應永續與綠生活理念，12月17日下午2點將在士林官邸公園駐警室對面廣場舉辦花卉盆栽認養活動，提供200盆展後花卉讓民眾免費帶回家，每人限領一盆、隨機發放，請民眾自備提袋。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 78
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 37
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 30
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 55 分鐘前 ・ 40
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 169
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 8
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 389
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 8
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 602
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 295
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 34