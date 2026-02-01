墨香滿基隆 車站暖心傳遞祝福

慈濟與台鐵基隆車站合作，首次集結基隆在地書法家和慈濟志工，快閃兩小時，在車站大廳，現場揮毫，與路過的民眾結好緣，心中想寫的字、外面買不到的，在這裡都能夠客製化實現，為農曆新年提前捎來祝福，也代表著春聯文化的傳承。

「馬騰安康，用這樣來祝福大家，也祝福整個社會。」

字裡行間，都是經驗與歲月的累積，屬於馬年的祝福，信手拈來。

書法家 張明萊：「隨著這個年節的喜慶，來帶給大家一種歡樂，藉宗教 文化 社會這樣的一種，三體的一種結合。」

廣告 廣告

年味瀰漫在車站大廳，慈濟與台鐵合作，首次集結基隆在地書法家與慈濟志工，現場揮毫。

民眾 謝女士：「(丈夫)在講這個說，要馬到成功(的春聯)，我說我沒辦法一定要那個字，他就說那就算了，剛好經過這裡 我心裡就好開心，我說可以寫馬到成功嗎，(書法老師)他說可以。」

每一張春聯，都是客製化，內心想要的祝福語，都能馬上得到，一連2小時的時間，吸引不少民眾目光。

慈濟志工 柯明裕：「分享新年前的這種喜悅，書法跟志工差不多有16位，加起來有16位 老師有8位，都是老師級的非常會寫。」

台鐵基隆站長 徐天安：「我們新年的祝福，那傳播給我們現場的民眾，那希望未來我們都能夠持續，有這樣的機會，來跟我們慈濟的師兄姊合作，來做這樣的一個有意義的一個，文化傳承的活動。」

一筆一畫，都蘊藏著手寫溫度，也提前為農曆新年的幸福加溫。

更多 大愛新聞 報導：

圍爐話溫馨 與善同行歲月靜好

醫護走出診間 心繫孤老安康

