墨香縫情迎馬年！宜蘭國小師生揮毫車縫藝術教育成果豐碩

宜蘭國小師生一起展現書法成果藝術。（宜蘭國小提供）

記者張正量／宜蘭報導

迎接馬年新春到來，宜蘭國小二十二日舉辦「一一四學年度藝術家駐校暨書法特色學校成果展」。今年以「馬踏金福迎新春?筆墨傳藝展童心」為主題，透過揮毫寫春聯與車縫新春書籤，在墨香與針線間感受傳統文化的溫度。

宜蘭國小深耕書法教育多年，本次活動已邁入第三屆。從幼兒園到六年級，學生們在藝術家與老師的指導下，從基礎握筆、運筆到創作個人化春聯。成果展現場特別邀請了各界貴賓一起共襄盛舉，揮毫祝福，參與的林茂盛代理縣長指出，書法教育不僅能陶冶性情，更具備獨特的文化生命力，透過「藝術家駐校計畫」，藝術不再只是課本知識，而是孩子生活中可感、可做的實踐。

除了筆墨，本次展覽亮點在於跨領域的「車縫新春書籤卡」課程。學生親自動手操作縫紉工具，在耐心縫製中訓練手眼協調，將生活工藝與藝術結合。校長楊顯欽表示，這場宛如「藝文嘉年華」的成果展，是藝術家、教師與學生共同協作的結晶，讓孩子從觀察、體驗到創作，在「做中學」裡建立自信與文化認同。

這場活動不僅將校園轉化為大型藝術工作坊，更讓傳統年節文化注入孩子的童心創意，學校將持續推動多元藝術課程，讓文化傳承成為學子成長中溫暖而堅實的力量。