墨香識詐守護平安 土城警揮毫傳愛新春防騙宣導

土城分局九日邀請五位書法名家現場揮毫，將識詐要領融入蒼勁有力的書法創作中。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

為強化春節期間治安平穩並提升民眾防詐警覺，土城警分局於昨（9）日16時在分局內舉辦「115年新春揮毫暨識詐宣導」活動，特別邀請邱坤生、崔毅、戴素君、葛湘梅及何榮華等五位書法名家現場揮毫，將「不輕信、不點擊、不轉帳」等識詐要領融入蒼勁有力的書法創作中。

土城警分局提到，在識詐宣導部分，土城警特別強調春節期間詐騙集團常利用民眾領取年終、紅包的喜悅心理進行誘騙，呼籲大眾建立正確的警覺心，勇於拒絕不明來源的誘惑，守護好自己的「血汗錢」。現場由名家們揮毫的創意春聯如「識詐防騙過好年」、「不聽不信保平安」等，將作為後續執行宣導時的精美贈品，讓反詐宣導不再只是口頭宣講，而是能真正走入民宅、貼上門楣。

土城警分局分局長沈明義表示，警察工作的核心不僅是打擊犯罪，更是預防受害。春節是闔家團圓的日子，我們希望透過揮毫春聯活動，不僅傳遞暖心的節日祝福，更要提醒市民：『多一分警覺，少一分損失』。土城警分局全體同仁將在春節期間加強巡邏與宣導，讓大家都能過一個安心、平安的好年。