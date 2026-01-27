墨香迎南國！墾丁青年活動中心閩式紅樓新春揮毫送福

▲總幹事翁嘉賢致贈感謝狀由國立屏東大學視覺藝術研究所學會理事長蔡豐吉代表接受，感謝書法名家們熱情參與。

書法藝術結合自然與建築景觀 打造南國觀光靜謐新風景

【記者 王苡蘋／綜合 報導】迎接農曆新年，救國團墾丁青年活動中心於1月25日晚間，在園區具代表性的閩式紅樓舉辦第21屆「新春揮毫贈春聯」活動。活動邀請多位書法名家現場揮毫，書寫春聯與吉語，為旅人與在地民眾送上新年祝福，同時將書法藝術與傳統建築及自然景觀結合，為南國觀光注入靜謐而深厚的人文氣息。

▲揮毫書寫互動現場，墨香流轉，紅紙鋪展，祝福在筆墨間流動。

新春夜色中，墨香流轉於紅樓廊柱與院落之間，紅紙春聯映襯閩式建築的梁柱與空間，形成一幅充滿節慶氛圍的動態年景。此次活動亦同步為園區多處閩式堂號書寫新對聯，由總幹事翁嘉賢與書法家共同構思，讓春聯不僅應景，更呼應建築與場域歷史文化。

翁嘉賢表示，青年活動中心除了提供住宿服務，也承載世代共同的青春記憶與情感連結。面對觀光環境變化，透過文化活動深耕，讓旅人能「留下來、慢下來」，重新感受墾丁的節奏與溫度。「新春揮毫活動多年來已成園區重要年度文化節點，書法藝術讓年節氛圍更濃，也讓在地文化被溫和看見。」

▲春聯傳情的溫馨合影，旅友索取春聯合影，年節祝福在笑容中流轉。

值得一提的是，本次新春揮毫活動，亦同步為園區內多處閩式建築堂號，重新書寫並更換具「冠首意涵」之堂號對聯。翁嘉賢總幹事與書法家共同研擬，依各堂號名稱所承載的歷史背景與空間性質，量身構思文字意象，讓對聯不僅是年節應景之作，更成為與建築、場域精神相互呼應的文化標誌。

全新書寫的堂號春聯張貼於紅樓廊柱與建築空間之間，在傳統閩式建築映襯下格外醒目，也讓旅人於行走園區時，自然讀到文字、感受到空間的文化層次，為整體園區注入煥然一新而不失古意的人文氣息。

此次活動延續多年合作情誼，邀請國立屏東大學視覺藝術研究所學會、八方藝術學會，以及高雄市中國書法學會等書法團體共同參與。參與揮毫者有江景榮、吳麗泰、黃俊雄、蔡豐吉等理事長，以及羅燕雀、許鈺珮、陳學儀、王秀雲、吳宗儒顧問，書法家們依不同場域特性現場揮毫，從堂號對聯到年節吉語，使每一幅作品都能與空間對話。活動當晚，翁嘉賢總幹事亦親自頒發感謝狀，感謝長年以來對園區文化活動的支持與付出。

墾丁青年活動中心園區同時擁有豐富自然景觀，包括青蛙石海濱步道、珊瑚礁地形、海蝕崖與蜂窩岩，以及遠眺巴士海峽與鵝鑾鼻燈塔的海岸線。將書法藝術融入自然與建築場域，讓旅人能在山海之間體會文化與風景交織的獨特旅程。

中心表示，未來將持續以「人文溫度」作為觀光轉型基石，結合自然生態、文化藝術與世代記憶，讓墾丁成為旅人安心停留、反覆回訪的所在，並透過每一筆墨香為新年寫下溫柔而穩定的開場。

活動與服務資訊請至墾丁青年活動中心官方網站、臉書粉絲專頁、LINE官方帳號：@055iwpah。