墨香迎新春 雲林長庚醫院春節揮毫溫馨登場

雲林長庚醫院舉辦「福馬迎新春 墨香傳遞平安來」春節揮毫活動。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】隨著農曆春節將至，雲林長庚醫院於今（10）日舉辦「福馬迎新春 墨香傳遞平安來」春節揮毫活動，邀請雲林縣濁水溪書畫學會書法家現場揮毫，並特別邀請麥寮鄉老人會太鼓班，以振奮人心的鼓聲為活動揭開序幕，熱鬧歡騰的氣氛感染現場每一位民眾。

雲林長庚醫院自開院以來，年年於春節前夕舉辦揮毫贈春聯活動，讓就醫病人與家屬感受濃厚年節氣氛，深受民眾喜愛。今日活動由院長黃東榮率領院內主管，並與雲林縣濁水溪書畫學會楊友農、林祝女、鍾寂珠及李宜修等書法家共同開筆迎新春，祝福大家在新的一年平安健康。

活動現場民眾近距離欣賞書法家行雲流水般的筆墨揮灑，搭配喜氣洋洋的紅色春聯，不僅感染新年氛圍，還能免費索取春聯，場面溫馨熱絡，為歲末寒冬增添溫暖，也讓民眾在歡慶佳節之餘，感受書法藝術之美。

雲林長庚醫院黃東榮院長表示，醫院每年春節前皆會舉辦揮毫贈春聯活動，與就醫民眾及同仁一同歡慶佳節。未來雲林長庚醫院也將持續提供專業且優質的醫療服務，守護雲林海線民眾的健康，並祝福所有病友與民眾平安健康過好年，佳節愉快。

雲林長庚醫院表示，民眾如有春節期間就醫需求，建議事先至雲林長庚紀念醫院網站，或使用「長庚e指通」App 查詢春節門診時段，亦可透過「健保快易通」App 查詢「即時急診訊息」，共同維持醫療體系順暢運作，安心健康過好年。