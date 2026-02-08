墨香迎春年味濃 玉聖社會服務關懷協會贈春聯活動

▲農曆春節將至，玉聖社會服務關懷協會今日舉辦「好運奔騰贈春聯暨節能減碳宣導活動」，透過贈送春聯與推廣環保理念，提前為社區注入濃厚年味。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將至，玉聖社會服務關懷協會今（8）日舉辦「好運奔騰贈春聯暨節能減碳宣導活動」，透過贈送春聯與推廣環保理念，提前為社區注入濃厚年味，同時弘揚傳統書法藝術。活動特別邀請彰化縣道東文教協會多位書法名家現場揮毫，吸引不少民眾前來索取春聯、感受新春喜氣。

現場墨香四溢，書法家們提筆運腕，將「平安如意」、「萬象更新」等吉祥詞句化為一幅幅春聯，字體或剛勁有力、或流暢自然，不僅展現深厚書藝，也承載對新年的美好祝願。民眾在一旁觀賞創作過程，並親自參與揮毫，讓活動兼具文化傳承與互動體驗，年節氛圍格外熱絡。

玉聖社會服務關懷協會表示，希望透過新春揮毫活動，讓更多人親身感受筆墨之美，並藉由書法名家的親筆春聯傳遞祝福與關懷，把正向能量送入社區每個角落。同時結合節能減碳宣導，呼籲民眾在迎接新年的同時，也能以實際行動守護環境。

縣議員周君綾致詞時指出，揮毫贈春聯活動今年已邁入第17年，成為地方迎春的重要傳統。她表示，每逢春節前夕，家家戶戶張貼春聯象徵除舊布新與嶄新開始，也期盼藉由這份祝福，讓大家在新的一年順心如意。適逢馬年，她更祝福鄉親「龍馬精神、馬到成功、一馬當先」，共同迎接平安順遂的未來。