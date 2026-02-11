▲墨香迎春添年味，彰化榮家舉辦寫春聯與拓印春聯活動。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將近，為營造濃厚年節氛圍，並讓住民體驗傳統書藝之美，彰化榮家近日舉辦一場寫春聯及拓印春聯活動，結合揮毫書寫與創意拓印，讓長輩在墨香與色彩交織中，提前感受迎春納福的喜悅。

活動中，對聯書寫部分由榮家住民葉明村及何紀蓁兩位長輩親自揮毫，提筆書寫吉祥對聯，筆勢沉穩有力、字裡行間展現歲月累積的書藝底蘊，將祝福化為一幅幅充滿年味的紅紙對聯，吸引現場長輩駐足欣賞，感受傳統書法之美。

為提升活動趣味與參與感，榮家亦規劃拓印春聯體驗，與長輩一同實作最具傳統韻味的拓印技法。活動中先以迴紋針將鏤空拓印模板固定於方形春聯紅紙上，再使用海綿刷均勻沾取金色或黑色丙烯顏料，依循「少量多次、垂直按壓、由淺到深」的技巧，從模板鏤空邊緣向內輕輕按壓，讓圖樣逐漸在紅紙上浮現。

拓印過程看似簡單，實則十分考驗專注力與手部精細動作。長輩們細心調整模板位置，一拍、再輕拍，讓顏料在紅紙上慢慢成形，當「年年有魚」、「新年好」、「平安喜樂」等祝福字樣及馬年Q版圖案逐一浮現時，現場洋溢著成就感與歡喜的笑容。

彰化榮家主任蘇再勝表示，手作活動的溫度，來自於過程中的投入與完成。每一次拓印的敲擊，都是對腦部活動的刺激；每一條成功呈現的線條，都是自信與成就感的累積。透過對聯書寫與拓印春聯活動，不僅讓長輩感受年節文化的深厚意涵，也在創作中留下專屬於自己的春節祝福。