墨香迎春燈影交織 西螺福興宮結合藝術家揮毫 傳遞年節文化溫度！

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】日前立春時節，西螺福興宮今(7)日結合雲林縣知名畫會「萍風藝術學會」，於廟前廣場舉辦「金馬迎春慶太平」義寫春聯活動，書法與國畫藝術家現場揮毫，將新春祝福化為一幅幅書畫作品，免費贈送給民眾，在燈籠高掛、墨香流轉中，為地方鋪陳一場充滿文化氣息的年節風景。

西螺福興宮廟埕墨香四溢，藝術家揮毫寫春聯，民眾排隊索取迎新年。(記者廖承恩翻攝)

走進福興宮廟埕，紅紙鋪展、筆墨齊備，藝術家安坐桌前，提筆落墨間，一副副春聯逐漸成形。或蒼勁、或婉約的字跡，寫的不只是吉祥語彙，更承載著對歲時更迭的祝福，也讓傳統書畫在節慶中重新走進民眾生活。

此次活動由萍風藝術學會理事長洪政煌、榮譽理事長許阿巧率領多位書法家與國畫藝術家共同參與，除揮寫門聯、春聯外，也創作寓意平安富足的年畫作品。民眾依序排隊領取，細細欣賞每一筆線條與章法，不少人駐足觀看創作過程，感受書畫藝術的沉靜節奏。

藝術家安坐桌前，提筆落墨，一副副春聯在筆鋒流轉間逐漸成形。(記者廖承恩翻攝)

在藝術氛圍之外，活動也流露濃厚人情味。福興社區發展協會志工準備熱咖啡招待民眾，讓寒風中的廟埕多了一份溫暖。福興宮常務監事鄭志雄、西螺鎮長廖秋萍、雲林縣議員游淑雲、西螺鎮民代表會副主席廖秀娟，以及藝術家蘇慧棉老師等貴賓與各級民意代表到場參與，與藝術家、民眾自在交流。

不少貴賓也親自提筆體驗揮毫，在書寫之間感受筆墨的重量與節奏。抬頭望去，廟前街道懸掛的上萬顆燈籠隨風輕晃，燈影映照紅紙黑墨，交織成獨屬於年節的文化景象，讓廟埕成為一處流動的藝術場域。

民眾依序排隊領取，細看筆墨線條與章法變化，不少人駐足觀看揮毫過程，體會書畫藝術的沉靜節奏。(記者廖承恩翻攝)

福興宮表示，透過結合藝術團體舉辦揮毫活動，希望讓春聯不只是年節裝飾，而是一種文化記憶的延續，也讓更多民眾在節慶中重新認識書畫藝術之美。未來將持續以廟埕為舞台，結合信仰、藝術與社區力量，讓文化在生活中自然發生，陪伴地方迎接每一個新的春天。