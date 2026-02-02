墨香迎春BUBI送福 臺銀新春揮毫

【記者郭襄陽台北報導】迎接農曆馬年新春，臺灣銀行於2月2日至3日在總行營業大廳舉辦「墨香迎春賀新年」揮毫贈春聯活動，透過書法藝術結合年節文化，與民眾一同辭舊迎新，營造濃厚且溫馨年節氣氛。活動由該行吳佳曉總經理，偕同書法名家薛平南、連勝彥、楊旭堂及連瑞芬聯袂主持開筆儀式，書寫寓意吉祥的「金馬旺臺銀」，象徵新的一年馬到成功、福運齊聚，為活動揭開熱鬧序幕，筆墨之間蘊含祝福與期許，展現傳統書藝的深厚底蘊，獲得現場民眾熱烈掌聲。







吳總經理表示，回顧2025年，全球金融面臨多項挑戰，包含國際政經局勢變化與市場不確定性升高，臺灣銀行在全體同仁的齊心努力下，仍能穩健經營、持續成長，2025年自結稅前盈餘達新臺幣327.23億元，再創新高，展現公股銀行應有的韌性與責任。展望新的一年，將持續深化數位轉型、精進營運效能並落實永續發展理念，提供更優質、貼近民眾需求的金融服務，陪伴客戶與社會共同成長。



臺銀揮毫活動邀請多位書法名家分場次現場創作，風格各具特色，讓民眾能近距離欣賞書法藝術之美。由書法名家張松蓮領銜女書法家與書畫藝術家接力登場，為總行古蹟營業大廳增添濃厚人文氣息，使活動宛如一場新春限定的藝文饗宴。此外，臺銀今年特別將吉祥物BUBI融入春聯用紙設計，搭配書法名家現場揮毫，讓傳統書藝結合活潑意象，為民眾獻上兼具文化底蘊與年節趣味的獨特春聯。每一張春聯皆蘊含筆墨溫度與滿滿祝福，深受民眾喜愛。



臺灣銀行表示，透過新春揮毫活動，不僅傳遞新年祝福，更希望以具文化溫度的方式，深化與民眾的情感連結，讓金融服務走入生活、貼近人心。值此馬年到來之際，臺銀誠摯祝福全民新春愉快、平安順心、喜氣奔騰過好年。2026/02/02

