墨香迎馬年新春 桃警結合揮毫公益嘉年華強化春安宣導

【記者曾佳俊／桃園報導】迎接2026馬年到來，桃園區三民公園昨(1/31)日下午1時舉辦「駿馬迎春・揮毫納福｜2026馬年揮毫公益嘉年華」，現場不僅安排多位書法名家揮毫贈春聯，還準備75吋大電視等百萬好禮，吸引民眾共襄盛舉。桃園市警察局交通警察大隊也攜手桃園分局把握活動人潮，結合「加強重要節日安全維護工作」進行宣導，讓市民在感受年節溫馨氣氛、參與公益的同時，也能提升防詐、交通與居家安全意識。

本次公益嘉年華活動亮點十足，民眾只需捐贈發票做公益，即可獲得書法大師親筆揮毫的春聯，為家中增添濃濃年味。活動所募集之發票將全數捐贈予「美好社會福利基金會」，讓善意在歲末年初持續傳遞，現場洋溢溫馨又喜氣的過年氛圍。

適逢春節前夕，桃園市政府警察局交通警察大隊協同桃園分局，結合115年加強重要節日安全維護、預防犯罪及交通安全宣導工作，向民眾說明春節期間各項交通疏導與安全措施。警方將針對捷運施工路段、各大風景區、傳統市場、大型賣場、火車站及宮廟等人車潮易聚集場所，加強交通管制與疏導勤務，確保道路順暢與行人安全。

此外，警方也將針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、車輛不停讓行人，以及非號誌化路口未依規定停讓等重點交通違規行為，持續加強取締與告發，提醒用路人切勿心存僥倖。

桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長林東星呼籲，春節連假期間如遇主要幹道壅塞，建議民眾多加利用替代道路，並可透過交通資訊看板、警察廣播電臺及即時路況平台掌握最新交通資訊，提早規劃行程、分流出行，以節省行車時間並降低壅塞風險，外出旅遊或返鄉途中，也請耐心配合警方疏導措施。

林東星也提醒，春節期間務必落實「喝酒不開車、開車不喝酒」，共同守護自己與他人的生命安全；同時倡導「反詐五不」原則：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，避免成為詐騙受害者，讓大家都能安心迎新春、平安過好年。

桃園市政府警察局交通警察大隊及桃園分局員警於現場發放宣導品，並提醒交安及防詐相關知識。翻攝畫面

