墨香迎馬年 移民署嘉義市服務站邀新住民揮毫創意春聯

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】農曆春節將至，移民署南區事務大隊嘉義市服務站為讓新住民感受年節溫暖氛圍，舉辦迎春文化活動，由藝術家申婷頡帶領大家以馬年為靈感，揮毫創意春聯，在墨香與祝福中迎新春。嘉義市政府警察局也到場宣導防詐騙等政令，陪伴新住民安心過好年。

藝術家申婷頡以書法與繪畫經驗示範馬年圖案的創意春聯，鼓勵參與的新住民家庭發揮想像力，自由選擇文字或圖案揮毫，在輕鬆溫馨的氣氛中，體驗傳統春節習俗，墨水、紅紙和笑聲形成最濃的年味。嘉義市服務站表示，揮毫春聯的活動不僅讓大家體驗墨香與藝術魅力，也能促進不同文化背景的人們彼此理解與尊重，春聯是祝福與心意的傳遞，一筆一畫承載著對馬年的期待。

▲嘉義市政府警察局也在活動中宣導防詐騙。

嘉義市政府近期發放振興經濟消費金，警察局也到場提醒新住民朋友提高警覺，慎防假借現金發放或補助名義的詐騙，不輕信來路不明電話、簡訊或網路訊息，不依指示匯款或提供個人資料。如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線查證。多一分查證、少一分衝動，讓佳節不因詐騙而留下遺憾。

▲新住民朋友和嘉義市服務站站主任黃艷薰(中)開心地展示春聯成品。

嘉義市服務站站主任黃艷薰表示，透過結合揮毫創意春聯與政令宣導的活動，讓新住民朋友在體驗傳統春節習俗的同時，也能獲得關懷支持與實用資訊。另也提醒大家，請勿從國外攜帶或寄送含有肉製品食品來臺，違規最高重罰百萬元。（圖：劉芳妃翻攝）