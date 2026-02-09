「墨香顯年—春聯結好緣」 宏願大千世以春聯廣結善緣





宏願大千世界一年一度的「墨香顯年—春聯結好緣」活動如期在二月八日展開。創辦法師本藏師父表示，在佛教的教義中，未成佛道先結善緣，我們邀請了國內的書法家與畫家齊聚宏願大千世界藝術園區，為大眾免費揮毫贈送春聯。同時，我們也特地為中低收入戶準備了寒冬送暖的物資和福袋，讓大家在帶走春聯的同時也能帶走一份溫暖與祝福。

本藏師父表示，感謝我們的羊稠里里長李纘騰在幕後忙進忙出、細心打理一切。也要感謝總幹事陳紹華的協助以及宏福祠副主委蘇家明主席親自蒞臨現場，還有許多的長官及貴賓蒞臨現場，他代表所有的工作人員及志工們致上十二萬分的謝意。

廣告 廣告

「墨香顯年—春聯結好緣」 宏願大千世廣結善緣

包括總統府副秘書長何志偉、桃園市議員錢龍、桃園蘆竹張桂綿粉絲團、許清順議員、立法委員牛煦庭辦公室副主任劉玉靈、市議員參選人胡家智、簡伊翎、呂宇晟議員、劉勝全議員秘書陳立杰、前議員郭麗華、Kuo Li-Hua秘書呂榮杉、桃園市警察局長廖恆裕、桃園殯儀館館長劉中昌、大房豆干董事長黃建嘉、警察之友總會主任委員劉元順等貴賓紛紛到宏願大千世界藝術園區為大眾送上祝福。

「墨香顯年—春聯結好緣」 宏願大千世廣結善緣

本藏師父說，同時，我們也不能遺忘所有默默付出的宏願大千世界的義工菩薩們，以及現場所有的書畫老師們、香積組的義工團隊，還是忙前忙後準備與善後的交通組，正是有了你們的默默付出，才成就今日的這場盛會。

「墨香顯年—春聯結好緣」 宏願大千世廣結善緣

最後，本藏師父要感謝所有來參與此次活動的每一位朋友，感謝有你們的到來，若有招呼不周的地方，還請多多包涵，畢竟他個人難以盡善盡美。他由衷地祝福所有來參加的貴賓和與會大眾在新的一年都能幸福美滿，平安順遂。

「墨香顯年—春聯結好緣」 宏願大千世廣結善緣

更多新聞推薦

● 政院召開「穩定物價小組」會議 拍板春節期間汽、柴油凍漲