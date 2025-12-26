墨魚花枝丸「一煮變色」？ 供應商：產品沒問題.已送檢

桃園市 / 綜合報導

彈牙的墨魚花枝丸是不少民眾熱愛的料理，不過有民眾把上網團購的墨魚花枝丸，加進麻油雞酒料理裡燉煮，沒想到原本清澈的酒變成綠色，被嚇了一大跳，至於是什麼成分讓墨魚花枝丸變色，化學老師表示，從成份表看不出變色原因，疑似是漏寫食材，當事供應商則回覆，產品沒有問題，目前已經送檢確認中。

一顆顆又大又圓的墨魚花枝丸，放進滾水大火煮熟，但煮著煮著原本透明無色的水，竟慢慢透出一絲綠色，咕嚕咕嚕咕嚕，煮的時間越久，湯汁越來越深，最後整鍋湯汁，彷彿像是加入大量菠菜汁，詭異顏色也讓民眾看了心裡直發毛，對半切開，原本應該呈現黑色的墨魚花枝丸，反而綠到發光，正著看側著看，就是不像墨魚口味，讓民眾心驚驚。

當事民眾說：「當時我是加在那個全酒的麻油雞裡面，結果我丟下去煮開小火，回來的時候發現，湯變成深色就是墨綠色黑色這樣子，吃了一碗發現那個不對勁，因為花枝丸有褪色的現象，我就沒有再吃了。」

民眾無奈表示這包墨魚花枝丸，是跟熟悉的團購主所購買，會變色還是頭一次遇到，攤開成分表，到底是哪一個成分，讓墨魚花枝丸變色呢。

民眾說：「那我從它的成分表，我也看不出綠色的原因是什麼，我覺得可能也有添加一些可能漏寫的東西吧，它裡面自己寫說有很多的磷酸鹽類，那其實這種東西吃多了對人體都不太好。」

不過供應商則表示，這是墨魚食材的特有現象。當事供應商業務人員說：「產品沒有問題，然後現在就是要以這塊數據送檢，我們煮菜也是這樣我們也是這樣吃啊，因為我們這邊是供應商不是製造商。」

供應商表示，目前已經將食品送檢，確認有沒有問題，到底是食材本身出問題，還是成分另有玄機，答案恐怕還得再等等。

