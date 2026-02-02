墮胎數是新生兒2倍！2025十大性教育新聞曝：兒少性剝削增2.2倍

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教行動聯盟今天發布「2025台灣十大情感關係與性教育新聞事件」，包括兒少性剝削案件7年增2.2倍，影像申訴2年翻8倍、台灣每年墮胎數逾30萬比13萬新生兒數高出2倍等事件，呼籲政府應整合健康促進資源，強化第一線預防教育，讓孩子在面對誘惑或威脅時，有說「不」的力量，也有被相信與保護的空間。

台灣十大情感關係與性教育新聞事件自109年起發布，揭示台灣當前正面臨兒少性影像申訴暴增、性病年輕化以及人工生殖法修法爭議等嚴峻挑戰，專家呼籲應回歸「全人性教育」，並以兒少最佳利益為核心建構社會安全網及相關教育政策。

民間團體今天發布「2025台灣十大情感關係與性教育新聞事件」。（國教盟提供／林縉明台北傳真）

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教盟經新聞推薦及理監事、會員票選，選出2025年十大情感關係與性教育新聞事件，依序為兒少性剝削案件7年增2.2倍，影像申訴2年翻8倍；教練性侵猥褻32童重判464年，鄭英耀：大家應譴責；台灣每年墮胎數逾30萬，比13萬新生兒數高出2倍之多；國內性病排行洗牌！梅毒連4年上升，「13至24歲」年輕族群增最多；民團憂全面性教育手冊藏破口，教部：將滾動修正；今年結婚人數可能跌破11萬對創新低；救孩子！教育部、衛福部組「性教育平台」，國教盟提5大建議；少子化浪潮襲台！國小生年減3.2萬人，118學年度跌破百萬；作文題「我的媽媽是代理孕母」挨轟，民團怒批違教育本質；單身、女女同婚將可適用人工生殖法，婦團憂製造單親家庭。

台灣性教育學會監事、精神科醫師楊聰財指出，票選結果反映出性剝削已全面轉向數位空間，加害者往往利用被信任的人或親密關係進行誘導與情感操控。從不要拍到懂得拒絕，才是真正的防線。」楊聰財強調，傳統教育過於聚焦生理知識，卻忽略情感辨識與關係風險。

對於性病排行洗牌，台灣性教育學會理事長馮嘉玉分析，若性教育只教「戴套技術」而不談「自我價值」與「行為責任」，將永遠補不了青少年風險盲區。

民團透過票選向社會提出警訊，呼籲政府應整合健康促進資源，強化第一線的預防教育，全民一起學習健康親密關係，推動青少年健康與安全未來。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

