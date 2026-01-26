隨著 2026 年地方選舉的號角響起，各大政黨為了爭奪年輕選票，再次玩起「青年加權」的數字遊戲。從民進黨續推的「新人加權」到國民黨喊出歷史新高的「百分之百加權」，表面上看似在向年輕世代遞出橄欖枝，實則是披上一層名為「世代交替」的偽善外衣，淪為「政二代」合法壟斷政治資源的加速器？

不可否認，初選加權制度的初衷在於補足青年在組織與知名度上的劣勢。然而，在台灣現實的地方政治生態中，初選早已演變為一場極度耗費金錢與動員能力的「金權軍備競賽」。一名白手起家的青年素人，即便手握加權門票，光是要支付那動輒數十萬、乃至上百萬元的民調電話費、看板廣告與地方樁腳的交際成本，就足以硬生生判出場。

廣告 廣告

反觀那些銜著政治金湯匙出生的「政二代」或「各派系接班人」，他們繼承的是父輩經營數十年的組織遺產、既有的樁腳網絡，以及深不可測的財源支撐。當加權制度落到這些早已站在「巨人肩膀」上的人手中時，所謂的「加權」就不再是扶弱，而是強凌弱的凶器。即便政黨口頭上宣稱有「政二代條款」，但在地方政治實務中，透過親信代跑、或者跨區接班的變相操作早已是公開的秘密。這不僅無法促進階級流動，反而讓地方政治的「家族世襲化」變得更加牢不可破。政黨口中的改革，最終成了權力近親繁殖的合法遮羞布。

更令人憂心的是，這套「唯民調論」的初選文化，正逼迫想出頭的年輕人淪為「網紅政治」的玩物。在短短幾天的電話民調決戰中，專業的政策論辯被丟進垃圾桶，取而代之的是爭議性的短影音煽動、無底線的口水戰，甚至是為了搶奪曝光而不惜走向激進化的政治表演。這對台灣民主的長期發展而言，不是進步，而是集體的平庸化與墮落。（作者為開南大學法律系學生）