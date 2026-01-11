墾丁人潮下滑 新酒店逆勢開幕

墾丁是國旅熱門景點，但近年來觀光人次持續下滑。（本報資料照片）

墾丁觀光人次持續下滑，去年僅剩213.9萬餘人次，面臨200萬大關保衛戰。繼去年統一渡假村撤出墾丁後，另一間指標性的墾丁福容大飯店近期傳出將大規模整修而暫停營業。但在此時，也有嘉楠集團旅館事業的風華渡假酒店進駐恆春後壁湖，希望能在墾丁打開一片天。

墾丁觀光熱潮在民國103年曾創下837萬人次的巔峰，但112年262萬餘人次、113年的214萬餘人次、114年213.9萬餘人次，持續下滑，去年甚至較未解封時111年的253萬餘人次還低，唯一亮點是去年10月連假多，遊客人次飆出全年最高。

廣告 廣告

據了解，目前恆春半島星級飯店平均住房率不佳，去年全年僅1家飯店平均住房率超過6成。繼墾丁統一渡假村在去年2月宣布停業後，指標性的大型飯店墾丁福容大飯店近期傳出將進入大規模「整修期」，並暫停對外營業。不過，墾丁福容強調，是為了硬體優化，Villa區已完成全新改裝，園區船帆石No.1000咖啡廳持續營運，服務不中斷。

在此同時，卻有風華渡假酒店墾丁館進駐展開試營運，到1月31日之前，以「全館55折入住再送晚餐」限時優惠迎接首批旅人，且春節不漲價，入住送晚餐。

風華渡假酒店主打地標型珊瑚造型外觀、無邊際泳池、沉浸式投影互動設備、獨立毛孩房與小型寵物公園、鄰近後壁湖遊艇港，期盼在墾丁打開一片天。

屏東縣政府交通旅遊處表示，為行銷墾丁，四季推廣活動不間斷，也努力爭取交通及硬體建設，今年策略將轉向「整體品牌塑造」，除了出火地質公園可望成為新亮點，港口吊橋與佳樂水風景區近期也將重工整建，未來將加強多語化接待環境與智慧化旅遊導覽，衝刺國際觀光客與提升國旅質感。