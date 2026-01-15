墾丁人潮雪崩！旅客跌剩200萬 網揭食住行「3亂象」：根本壓力測驗

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

墾丁曾是國人旅遊首選目的地之一，卻近年頻頻因住宿、消費價格高昂引發爭議，甚至出現「沒錢只好出國」等比喻，讓不少民眾對前往墾丁卻步。隨著負面聲量累積，墾丁觀光人次逐年下滑，去年更從高峰時期的837萬人次，驟降至接近200萬人次。近日，一名網友在網路發文直指墾丁旅遊「食、住、行」三大問題，批評遊客被當成「盤子」坑，直言當地長期「貪、懶、不檢討」，引發網友熱烈討論。

墾丁曾是國人旅遊首選目的地之一，卻近年頻頻因住宿、消費價格高昂引發爭議。（圖／Google地圖）

原PO在 Dcard 以「為什麼我不想再去墾丁了（不是因為不愛國旅）」為題發文指出，台灣人並非不支持國旅，而是從北到南一路測速取締、住宿價格高卻品質老舊，到餐飲亂喊價、官方單位長期放任不管，讓旅遊體驗變成「壓力測驗」，直言墾丁不是被出國潮打敗，而是被自身問題拖垮。

原PO指出，去往墾丁旅遊的整趟車程，從北到南一路都是測速照相，「一支接一支、速限低到像在開牛車」，明明路直又好開，卻讓人隨時擔心吃罰單，直言「我不是來度假，是來捐錢給國庫的？」一張罰單就足以毀掉整趟旅程，「請問誰還想再來第二次？」

在住宿與餐飲方面，他指出，墾丁住宿動輒6千、8千甚至破萬，但實際入住卻是「房間老、設備舊、服務隨便」，反觀同樣的價格，在日本能住新飯店、在越南甚至是五星級享受。至於飲食，他直言墾丁夜市是「最大敗筆」，不僅沒有標價、看人喊價，普通滷味就要200元，問題不只在貴，而是「你他媽把我當盤子」，一次被坑就直接列為拒絕往來戶。

原PO更將矛頭指向官方態度，痛批相關單位長期「裝死」。他指出，面對墾丁觀光衰退，官方仍一味怪罪年輕人不愛國旅、出國比較便宜，卻從不檢討測速取締、商家亂象與價格失控。他直言，墾丁旅遊熱度變冷不是偶然，而是一連串流程造成的結果，否則這樣的品質，「我幹嘛不去沖繩？」、「不是台灣人不愛國旅，是你們把國旅玩死！」

貼文曝光後立刻引發討論，不少人表示認同，「去墾丁晚上幾乎只能逛夜市，而且價格還比其他地方高」、「墾丁最大的問題還是貴和亂開價」、「交通太遠和周圍配套景點太少」。

