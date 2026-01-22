墾丁再中槍！建中畢旅洗1星負評：「溫體柳丁難吃」 業者笑了這樣回應

記者朱俊傑、簡榮良／屏東報導

撕標籤速度似乎跟不上貼標籤！墾丁國旅雪崩式下滑，旅遊人次跌近200萬大關保衛戰，在地人哀嚎「連雞都快餓死了」，好不容易有團客來，卻似乎差強人意。昨（21）晚建國中學畢旅前往墾丁吃合菜，卻吃出一肚子氣，指控餐廳每道菜都冷的，嘲諷該冷盤的柳丁竟是「溫體」，怒轟狗都不見得願意吃。對此，業者出面解釋柳丁應該是放在火爐旁被加熱，菜冷掉也是受氣溫驟降和落山風影響，「第一志願的學生，比較會發揮想像力，有自己思維邏輯」，雖無奈但不在乎負評，學生明年還是照樣會來。

建國中學畢旅前往墾丁吃合菜，卻吃出一肚子氣，指控餐廳每道菜都冷的，嘲諷該冷盤的柳丁竟是「溫體」，怒轟狗都不見得願意吃。（圖／翻攝畫面）

店內監視器拍下，成群結隊的建中學生步入餐廳用餐，桌上已經擺滿美味佳餚，有學生舉高手機拍照，看似拍美食心態，實際上在拍素材準備寫負評。果然，當晚店家Google評論被大量1星負評洗版，有的甚至還沒開始吃就留言：「每道菜都是涼拌的對吧？難怪都冷冷的」、「建中說很難吃」、「實在難以下嚥，狗都不見得願意吃」、「為何如此對待校園？職業道德呢？」、「店家很貼心，擔心有人怕燙，全部肉都是涼的，柴的要死」、「別人是溫體牛，他是溫體柳丁」，事件在網路上發酵，釣出學長聲稱，每年都吃這家，因為承辦旅行社沒換過。

出事的「溫體柳丁」老闆用推出展示，並用手證實本身是冷的。（圖／翻攝畫面）

業者解釋，團客人數多，不可能一道菜一道菜慢慢上，會先備好料煮好一次上桌。（圖／翻攝畫面）

對此，餐廳業者王先生說，依照上菜順序，會先放好爐子，清蒸魚來了才點火，可能是柳丁放太靠近蒸魚，自然被加熱。而被指控上菜冷也事出有因，業者還原當天下午16時40分廚房開始上菜，上完菜老師還有進來摸「確認菜是熱的」，但等到學生整隊、集合進到餐廳坐好動碗筷，時間已經來到下午17時許，再燙的菜不免受到氣溫驟降及落山風影響。

有學生舉高手機拍照，看似拍美食心態，實際上在拍素材準備寫負評。（圖／翻攝畫面）

業者認為，比起在網路上發言，倒不如現場反應，可以即時處理。對於是否覺得學生行為毀損商譽？業者笑得僵硬不正面回應：「第一志願的學生，比較會發揮想像力，有自己思維邏輯，我不以為意啦，言論自由」。原來，建中配合的旅行社每年都安排來這吃，儘管這次負評，明年還是照樣會來，說到這裡，老闆大笑3聲。

原來，建中配合的旅行社每年都安排來這吃，儘管這次負評，明年還是照樣會來，說到這裡，老闆大笑3聲。（圖／翻攝畫面）

今日實際上網查詢，相關負評被刪的一乾二淨，沒留下任何足跡，業者澄清自己無法刪，疑似短時間湧入過多負評被Google辨識違規而刪除。建中則表示，大部分學生對餐廳反應都是OK的，唯獨軟殼蟹確實有些涼掉，後續會再跟業者與學生溝通。東西好不好吃見仁見智，只是扯上墾丁，每每都是話題。

建中則表示，大部分學生對餐廳反應都是OK的，唯獨軟殼蟹確實有些涼掉，後續會再跟業者與學生溝通。（圖／翻攝畫面）

