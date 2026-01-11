墾丁國旅人數逼近200萬死守線！再傳指標飯店「停業整修」 地方憂：連雞都快餓死了

墾丁國旅人數雪崩式下滑，已面臨200萬人次保衛戰，近期傳出知名飯店整修停業引發地方業者議論，圖為墾丁海灘示意圖。（翻攝自大鵬灣風景管理處官網）

曾經是國旅指標的南國墾丁，近年旅客雪崩式下跌，前年和去年旅遊人數分別為214萬人次和213萬人次，已面臨200萬防線。低迷的觀光和慘淡的住房率，也讓當地飯店業者撐不住，繼統一度假村宣布停業之後，墾丁福容大飯店近期也公告，要整修暫停營業，引發地方議論，是不是要「止血」？也嘆現在「連雞都快餓死了」。

墾丁國旅近10年最高和最低人數是多少？

根據墾管處統計，2014年旅客高達837萬人次，2021年疫情期間探底到201萬，2024年全年約214萬人次，去年旅遊人次下探213.9萬人，今年面臨200萬大關保衛戰。

旅遊人次低迷，飯店也叫苦連天，繼墾丁統一度假村宣布停業之後，知名墾丁福容大飯店也在官網宣布，主建築已在去年11月底暫停營運，近期將進行大規模整修。

墾丁福容停業整修公告有哪些內容？

不過，墾丁福容也強調，Villa區已完成全新改裝，以嶄新設施與舒適空間迎接旅客；園區人氣「船帆石 No.1000」咖啡廳持續營運，並協助辦理 Villa 入住，服務不中斷。墾丁福容表示，將持續以「貼心服務、賓至如歸」精神，陪伴旅客探索南國風情。

墾丁福容飯店在官網公告停業整修，但強調Villa區繼續營業。（翻攝自墾丁福容官網）

根據《自由時報》報導，雖然業者宣稱是硬體優化只留villa區，但地方紛紛揣測是「止血」之舉，有業者自嘲，「現在不是殺雞取卵，是連雞都快餓死了。」也有飯店直呼，「今年冬天的屏南，比寒流還要冷！」

相關單位有什麼樣振興措施？

報導提到，墾管處近期拋出「2026觀光發展藍圖」，墾丁品牌必須轉型，針對飽受垢病的南灣陽傘景觀、鵝鑾鼻公園改善工程，將調整停車空間與服務櫃台，希望讓遊客看到耳目一新的景觀，目標是從傳統的「打卡式旅遊」轉向深度體驗。屏東縣政府交通旅遊處表示， 2026年策略將轉向「整體品牌塑造」。

